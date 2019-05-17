Міністр Аваков прибув на суд до Павії підтримати солдата Марківа

З метою підтримки підсудного в Італії нацгвардійця Віталія Марківа у п'ятницю на судове засідання до Павії вперше прибула делегація МВС України на чолі з міністром Арсеном Аваковим. Майже рік там триває суд у справі загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі 5 років тому. У причетності до вбивства звинувачують українського солдата Віталія Марківа, який перебуває у міланський в’язниці близько двох років.

Сьогоднішнє 13-те засідання стало ключовим, бо виступили останні, найважливіші, свідки захисту. Це були пятеро військовослужбовців Національної гвардії України, яка перебуває у підпорядкуванні МВС. Упродовж 8 годин допиту колишні співслуживці Марківа детально підтвердили аргументи сторони захисту.

Національна гвардія України, подібно до карабінерів Італії є законно озброєним формуванням з функціями забезпечення громадського порядку, наголосив генерал-лейтенант Микола Балан. Відомо, що обвинувачення представляє Нацгвардію як парамілітарну структуру. У травні-червні 2014 року, додав Балан, формування не мало важкої зброї, зокрема мінометів, внаслідок чого, стверджує прокурор, загинув фоторепортер Роккеллі 24 травня 2014 року біля Слов'янська.

Із бойових позицій на горі Карачун солдати-свідки не бачили фабрики Zeus Ceramica, біля якої трагічно загинули італієць і його російський перекладач. З місця їхнього розташування натомість відкривався вид на село Андріївку і частину міста Слов'янська. Ба більше, нацгвардійці запевнили присяжних, що автоматом Калашникова, а лише таким озброєнням володіли бійці НГУ, вони не могли сягнути цілі біля фабрики, що на відстані майже 2 кілометрів від гори.

Прокурор та адвокати цивільних позивачів допитувалися, якими засобами комунікації користувалися службовці з керівництвом Нацгвардії і чи могли контактувати з військовими Збройних сил України, які також несли службу на горі і саме вони мали на озброєнні міномети. Рядові бійці Нацгвардії не могли контактувати з військом ЗС України, рацією вони послуговувалися лише в колі Нацгвардії, сказав свідок Бендюк Олександр, один з колишніх командирів у батальйоні імені Кульчицького.

Присутність чільної делегації з Києва місцеві журналісти напередодні оцінили як спробу впливу на італійське правосуддя. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у коментарі репортерам спростував подібні закиди.

«Ми тут, бо хочемо захистити нашого солдата, а не з метою тиску на італійський суд. Нашими свідченнями прагнемо переконати присяжних, що наш солдат не скоїв ніякого вбивства», – заявив міністр Аваков.

На даному етапі обвинувачення відмовляється від співпраці з українцями і звинувачує Київ у попередній бездіяльності в справі.

На запитання Радіо Свобода щодо перебігу українського розслідування загибелі Роккеллі міністр повідомив:

«Справу Роккеллі розслідує СБУ, та в умовах війни слідчі дії на тій території неможливо проводити. Ми знаємо про роль незаконних проросійських формувань і розраховуємо, що після закінчення бойових дій ці люди постануть перед слідством і ми зможемо отримати від них якісь свідчення, тоді ситуація буде яснішою».

Процес над Віталієм Марківим добігає кінця, повідомив Радіо Свобода адвокат українця Раффаеле Делла Валле. За його словами, вирок можливий до кінця червня. Попереду ще три засідання. Наступної п'ятниці з підсумковим словом виступає прокурор обвинувачення, а суддя має вирішити, чи проводити додаткове розслідування в Україні на місці трагічної події. Делла Валле вважає це нині малоймовірним. 14 червня – виступ адвокатів цивільних позивачів, і 21 червня – заключне слово сторони захисту.