В Італії на суді відбувся допит підозрюваного нацгвардійця Марківа

В Італії у суді присяжних міста Павії 15 березня відбувся перехресний допит підсудного Віталія Марківа, старшого сержанта Національної гвардії України. Близько двох років він перебуває під вартою у в’язниці Мілана за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі у травні 2014 року.

Протягом п’яти годин відповідаючи на запитання прокурора та адвокатів, Марків докладно розповів про своє місцерозташування, бойове спорядження, завдання та обов’язки під час несення служби на горі Карачун у травні-червні 2014 року.

Нацгвардієць перебував на бойовій позиції з видом на село Андріївку біля Слов’янська Донецької області. Він пояснив, що з тієї позиції не міг бачити людей на відстані 1,7 кілометра біля фабрики Zeus та залізниці, де загинули журналіст Андреа Роккеллі і його перекладач-росіянин Андрій Миронов. До того ж, автомат АК-74, єдиний вид зброї, яким він володів, не мав спеціальних оптичних пристроїв, щоб фіксувати постаті людей на такій відстані.

За словами Марківа, постріл із автомата міг уразити на відстані до 700 метрів. Він категорично заперечив наявність важкої зброї (мінометів) у службовців Національної гвардії на той час, про що наполегливо запитувало обвинувачення. За версією прокурора Андреа Дзанончеллі, репортер загинув через ураження мінометним пострілом.

Під час засідання знову демонстрували численні відеокадри та фото (їх півтори сотні у матеріалах справи), але всі вони зроблені у пізніший період від 24 травня 2014 року, дати трагічного інциденту. Вкотре аналізували світлини, які, на думку адвоката захисту, штучно компрометують підсудного.

Адвокатка родини загиблого Роккеллі, Алессандра Баллеріні, зокрема допитувала Марківа про фашистську символіку на одному із фото. Солдат спростував і пояснив походження світлини. Він наголосив, що ніколи не був прибічником нацизму, а прапор зі свастикою був військовим трофеєм, відібраним у сепаратистів.

У відповідь іншому захиснику від цивільних позивачів нацгвардієць заперечив, нібито говорив фрази, які йому закидає обвинувачення: «ми стріляли у все, що рухається», «ми кокнули італійця».

До десятого за ліком засідання, яке відбулося 15 березня, була прикута велика увага місцевих медіа: процес висвітлювали три державних телеканали, друковані видання та фоторепортери. Близько сотні людей спостерігали за перебігом допиту. Наступної п’ятниці, 22 березня, заплановане чергове засідання суду: заслухають свідків захисту, яких наразі не оголосили.