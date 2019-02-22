Справа нацгвардійця Марківа: вердикту суду в Італії очікують у травні-червні

Суд в італійській Павії у травні-червні має оголосити вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марків, повідомив адвокат українця Раффаелле Делла Валле.

За його словами, у разі ухвалення рішення про проведення додаткових слідчих дій на місці події в Україні оголошення вироку може затягнутися.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 22 лютого в суді виступив останній з 20 свідків від обвинувачення, карабінер відділу розслідування міжнародного тероризму, який аналізував контент соціальних мереж, результати прослуховувань та фото- і відеоматеріали із цифрового носія інформації (флешки), вилученої у підсудного Марківа після його арешту в аеропорту Болоньї 31 червня 2017 року.

Адвокат Делла Валле у коментарі Радіо Свобода зазначив, що сьогоднішнє засідання «додало зайвого, фольклористичного, забарвлення процесу, але жодного промовистого факту стосовно обговорюваної події 24 травня 2014 року (коли загинули італієць Андреа Роккеллі та росіянин Андрій Миронов – ред.)».

15 березня на суді відбудеться допит обвинувачуваного Віталія Марківа. 22 березня виступлять свідки від сторони захисту з України – це солдати, які були у згаданий період на горі Карачун, і таксист, який супроводжував групу іноземних журналістів.

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Нацгвардієць 20-й місяць перебуває під вартою у міланський в’язниці за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фото журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у травні 2014 року.