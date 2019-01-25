Італійські військові експерти на суді не внесли ясності у справі Марківа – адвокат

В італійській Павії відбулося сьоме засідання суду у справі обвинувачення українського солдата Віталія Марківа у причетності до вбивства італійського репортера на Донбасі у травні 2014 року. Засідання 25 січня виявилося позитивним для сторони захисту, підсумував адвокат підсудного Раффаелле Делла Валле у коментарі для Радіо Свобода. Водночас він застеріг не вдаватися до тріумфалізму, адже «важкий процес триватиме ще довго»: до квітня заплановані решта шість засідань.

У трибуналі виступили п’ятеро чергових свідків від сторони обвинувачення: двоє військових експертів, які аналізували тип зброї ураження та сліди вибухових речовин на рюкзаку загиблого, судовий медичний експерт, котрий робив огляд тіла загиблого, працівник в’язниці міста Павії, де перші тижні Віталій Марків перебував під вартою, та італійський дипломат, котрий сприяв зв’язкам між італійською та українською прокуратурами.

«Сьогодні свідки по суті продемонстрували, що обставини трагічного випадку (24 травня 2014, коли загинув фоторепортер Андреа Роккеллі) залишаються невизначеними. Навіть металічні осколки (у тілі загиблого) однозначно не свідчать про поранення внаслідок влучення саме мінометної зброї. Такий осколок міг бути частиною ручної бомби або іншого виду зброї. Стосовно динаміки того, що сталося, багато неясності. Судмедексперт підтвердив поранення внаслідок осколків, але якому типові зброї належали ті осколки, уточнити не зміг», – підсумував для Радіо Свобода захисник Делла Валле.

Сторона обвинувачення наполягає, що репортер Роккелі був умисно убитий внаслідок мінометних пострілів. Національна гвардія України, заперечуючи причетність свого бійця до інциденту, стверджує, що на той час батальйон Віталія Марківа не мав на озброєнні мінометів.

Як інформують Радіо Свобода спостерігачі на процесі, свідчення уповноваженого пенітенціарного закладу міста Павії були зосередженні на з’ясуванні причини переведення підсудного Марківа у липні 2017 року до в’язниці суворого режиму в Мілані. За словами тюремного наглядача, від поліції та одного в’язня він отримав певні попередження та інформацію про підготовку можливої втечі підсудного і тому вимагав перевезення арештованого до тюрми суворішого режиму. Водночас на запитання захисту щодо документального підтвердження отриманої інформації про можливу втечу, свідок не надав конкретних даних.

На наступному засіданні суду 8 лютого сторона обвинувачення просить свідчити народних депутатів Верховної Ради Андрія Антонищака та Богдана Матківського, а також українського прокурора, який керував розслідуванням справи Роккеллі в Україні.

29-річний нацгвардієць Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, був заарештований 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Його звинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова внаслідок стрілянини біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність. Його адвокат Рафаелле Делла Валле вважає обвинувачення безпідставними, а слідство упередженим. Україна також заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера.

Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягає на версії умисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії 6 липня 2018 року висунули позов проти держави України у зв’язку із загибеллю їхнього колеги. Обвинувачення проти Віталія Марківа та держави Україна об’єднані в одну справу.