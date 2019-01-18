Суд в Італії у справі українського нацгвардійця Марківа: говорять слідчі-карабінери

Суд в Італії у справі обвинувачення українця Віталія Марківа у причетності до вбивства італійського репортера на Донбасі заслухав 18 січня свідків-карарабінерів. Більшість представлених даних адвокати захисту назвали відволікаючими. Під час цього (шостого за ліком) засідання підсудному українському військовому вперше дали слово для пояснення деяких матеріалів слідства.

У трибуналі заслухали чотирьох свідків-правоохоронців оперативного підрозділу з Мілана. Троє з них проводили судово-технічну експертизу відео і фото матеріалів та апаратури, вилучених у родини загиблого Андреа Роккеллі і обвинувачуваного Віталія Марківа. Ці слідчі здійснювали і прослуховування телефонних розмов підсудного бійця Нацгвардії.

За словами керівника слідчої групи Паоло Стороні, висновки цього розслідування, що почалося в Італії на початку 2017 року, вони робили виключно на базі вилучених матеріалів та телефонних прослуховувань.

«Чи вирушали ви в Україну для здійснення огляду місця трагічної події (сталася 24 травня 2014 року біля Слов'янська – ред.)?» – запитав у Стороні захисник нацгвардійця Рафаелле Делла Валле. Той відповів, що на Донбас не їздили, адже для поставленого прокуратурою завдання їм вистачило зібраних матеріалів. Натомість, вони виявили наявність італійського громадянства у Марківа, його телефонні контакти та номери родичів і через прослуховування встановили день приїзду солдата у відпустку до матері в Італію 30 червня 2017 року, коли його і заарештували в аеропорту Болоньї.

Свідки-фахівці судово-технічної експертизи цифрових носіїв інформації продемонстрували чимало фотоматеріалів із зображенням Віталія Марківа в зоні бойових дій, зокрема на місці його дислокації – горі Карачун. Долучили і відео проекту телеканалу «СТБ» «Якби не було війни» про довоєнну життєдіяльність українця.

На це захисник Рафаелле Делла Валле заявив, що він побачив багато про підсудного, але стосовно його причетності до вбивства, то інформації катма.

«Є багато елементів, які вводять в оману», – додав на суді адвокат. Він виступив з протестом і просив суддю не брати до уваги дані слідства, які, на його думку, не мають стосунку до суті питання судової справи – причетний Марків до вбивства чи ні? Суддя попросила захисникам українця підготувати перелік подібних матеріалів, і потім їхню вагомість для справи вирішуватиме суд.

З-поміж фото із цифрових носіїв інформації, вилучених у Марківа, були світлини брутальних сцен, зокрема рештки обгорілого тіла. На іншій фотографії боєць Нацгвардії Марків разом із побратимами тримає прапор із нацистською символікою, а поруч на стіні висить синього-жовтий стяг України. На вимогу адвоката захисту суддя дозволила підсудному прокоментувати ці світлини.

Віталій Марків гарною італійською пояснив, що на одному фото, яке йому вислали через Вайбер, – обгорілі рештки тіла терориста «Мотороли». На другому знімку, розповів підсудний, він разом з іншими солдатами, демонструє нацистський прапор, який українці вилучили у сепаратистів. На думку адвоката, згаданими фото прагнуть спекулювати, щоб представити його підсудного цинічним або жорстоким солдатом.

«Але це не має стосунку до суті справи. Головне завдання: довести, що сталося 24 травня 2014 року. Досі ніхто цього не може пояснити. Невідомо, хто і з якої зброї тоді стріляв у репортерів», – підсумував журналістам адвокат Раффаелле Делла Валле.

Як зауважив для Радіо Свобода громадський активіст Олесь Городецький, «разом з гідною поведінкою на процесі Марків навіть у першому слові на суді захищав не себе, а честь Національної гвардії України».

«Щоб уникнути маніпуляцій проти Нацгвардії, він попросив слово і надав вичерпне пояснення», – вважає активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

Прокурор обвинувачення Андреа Дзанончеллі, адвокат родини загиблого Александра Баллеріні ухилилися від коментарів. З боку цивільних позивачів перебіг суду для Радіо Свобода прокоментував адвокат Джуліано Пізапія (колишній мер Мілана), адвокат Спілки журналістів Італії, які обвинувачують у загибелі колеги державу Україну.

«Це важливий і делікатний процес, необхідно виявити усі елементи, які допоможуть з'ясувати правду. Як представники профспілки вимагаємо продемонструвати всю документацію, заслухати усіх свідків, які можуть сказати, хто ж винен в смерті італійського фотожурналіста», – зазначив правник Пізапія.

Наступне засідання суду відбудеться через тиждень, 25 січня. Будуть слухати експертів з балістики, італійського дипломата та військового експерта. А 8 лютого сторона обвинувачення просить свідчити депутатів Верховної Ради Андрія Антонищака, Богдана Матківського і українського прокурора, який керував розслідуванням справи Роккеллі в Україні. 15 березня – черга самого Віталія Марківа.