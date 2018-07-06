Поворот у справі нацгвардійця Марківа: журналісти Італії позиваються проти України

6 липня у містечку Павії неподалік Мілана почався суд над українським військовим Віталієм Марківим за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотографа на Донбасі чотири роки тому. Під час першого засідання несподіваним поворотом гучної справи стала презентація цивільного позову проти держави Україна з боку журналістських організацій Італії, які, окрім родини загиблого репортера, долучилися до суду як потерпіла сторона. Таким чином процес стає політичним і набуває ширшого розмаху, вважають співрозмовники Радіо Свобода, коментуючи факт прийняття позову проти української держави.

Перше засідання суду мало виключно організаційний характер і до розгляду справи по суті не приступили. Прийнявши клопотання низки місцевих журналістських організацій про допуск до засідання, суд також визнав їх потерпілою стороною та прийняв цивільний позов проти України у зв’язку із загибеллю свого колеги Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року біля Слов’янська Донецької області. З-поміж інших формальних питань, це, по суті, стало головною особливістю початку процесу. Проти української держави в особі посла України в Італії Євгена Перелигіна позиваються Національна федерація італійської преси (FNSI), обласна Асоціація журналістів Ломбардії та Асоціація фотографів-фріленсерів Cesura Lab, серед засновників якої був Андреа Роккеллі.

Профспілкова Національна федерація італійської преси (FNSI) та Асоціація журналістів Ломбардії (ALG) задоволені рішенням суду визнати їх цивільними позивачами. «Профспілка журналістів буде відстежувати засідання процесу, допоки не буде знайдена правда і встановлена справедливість, тому що у цьому процесі, як і в інших подібних випадках, йдеться не лише про інтереси родини, тут залучений кожний із нас, незалежно, журналіст він чи ні, йдеться про національну гідність», – мовиться у коментарі керівників італійських медійних організацій Джузеппе Джульєтті (FNSI) та Паоло Перуккіні (ALG).

Процес політичний

Зміст заяви позивачів наразі не оприлюднили. Як вважають довірені дипломатичні джерела Радіо Свобода, «справа Віталія Марківа переходить на вищий рівень і стає політичною, адже тепер йдеться не лише про обвинувачення громадянина України в убивстві, а в цьому злочині обвинувачують державу Україну». До другого засідання у справі, призначеного на 14 вересня, дипломати у співпраці з адвокатом підсудного Раффаеле делла Валле мають виробити подальший план дій української сторони не лише щодо захисту громадянина України Марківа, але й стосовно згаданого нового позову.

Присутній на засіданні редактор StopFake Italia Мауро Воерціо в коментарі Радіо Свобода зауважив: «Надзвичайно цікавим став факт обвинувачення на адресу України з боку потерпілої сторони. Це красномовно свідчить про політичну заангажованість процесу. Як на мене, це дуже дивно, що цивільні позивачі виступають проти держави, бо її громадянин звинувачується у злочині».

Попри формальний організаційний формат засідання, незалежний журналіст і оглядач Воерціо помітив деякі технічні нюанси, які, на його думку, свідчать про слабкість доказової бази сторони обвинувачення. Зокрема, адвокати потерпілих звернулися з проханням закривати ширмою окремих свідків під час допиту, як це практикують в Італії під час судових процесів стосовно членів мафіозних угруповань. Проти цього виступив адвокат підсудного українця Раффаеле делла Валле, пояснивши, що прагне бачити вираз обличчя та жести особи, які також говорять про рівень достовірності свідчень під час допиту на суді.

Позиції сторін

В інтерв’ю журналістам Радіо Свобода захисник Віталія Марківа назвав спокійною атмосферу суду, де є повна співпраця між сторонами і суддями. «Мій підзахисний почувається спокійно, він сповнений довіри до італійського правосуддя. Ви ж повинні розуміти: понад рік він перебуває у в’язниці, знаючи що абсолютно не винний. Він не може дочекатися, щоб довести це», – зазначив адвокат Раффаеле делла Валле.

Марія К’яра Феррарі – цивільна дружина Андреа Роккеллі і мати його малолітнього сина – назвала провокативними запитання репортерів про балістичні експертизи та обвинувальні свідчення італійських журналістів-фігурантів процесу. Вона порадила працівникам преси звертатися за поясненнями до прокурора Павії. Феррарі вкотре підтвердила позицію родини Роккеллі, яка вважає французького фотожурналіста Вільяма Ругелона, котрий вижив після трагічного факту, найважливішим свідком обвинувачення.

«Андреа виконував свою роботу з великим натхненням, він не дуже розповідав, чим займався, щоб нас не хвилювати. Ми дуже задоволені, що Асоціація фотографів Cesura Lab, заснуванню якої він сприяв, зайняла своє місце у цьому процесі. Ми віримо в італійське правосуддя», – сказала Марія К’яра Феррарі.

Медійний резонанс

На засіданні були присутні обвинувачуваний Віталій Марків, адвокати обох сторін, родичі і друзі, захисники й керівники журналістських організацій Італії. Серед учасників також були консульські представники Генконсульства України в Мілані, кілька десятків активістів української громади з національними стягами, які біля будівлі суду Павії влаштували флешмоб на підтримку арештованого співвітчизника. Судова зала була вщерть заповнена, повідомив Радіо Свобода голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький. За його словами, італійські колеги та друзі загиблого репортера Роккеллі були заскочені чисельністю та організацією української спільноти.

Суддя оголосив розклад судових засідань: до 30 листопада цього року мають відбутися п’ять засідань у справі, два суди у вересні, одне у жовтні і два у листопаді. До постійних телевізійних зйомок процесу рішенням суду допущені Радіо Свобода, італійський суспільний телеканал RAI і російський державний канал «Россия-1».

Попри присутність італійської преси на відкритті процесу, провідні телеканали і видання країни майже не приділяють уваги цій темі або продовжують її висвітлення в однобокому тенденційному руслі. La Repubblica публікує хронологію справи, цитуючи матеріали суду, що «громадянська війна жодним чином не може бути виправданням несправедливого нападу», якого, за висновками видання, зазнав 30-річний Андреа Роккеллі. У статті кілька разів перекручують прізвище підсудного українця.

Пішов другий рік, як 29-річний нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою у в’язниці в Мілані. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї після прибуття з дружиною у відпустку до своєї матері, котра живе в області Марке. Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Звернення української влади сприяти розслідуванню та створити двосторонню слідчу групу італійські судові органи досі не брали до уваги.