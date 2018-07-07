Мати нацгвардійця Марківа дала перший коментар після початку судових розглядів в Італії – відео

6 липня у містечку Павії неподалік Мілана почався суд над українським військовим Віталієм Марківим за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотографа на Донбасі чотири роки тому. Під час першого засідання несподіваним поворотом гучної справи стала презентація цивільного позову проти держави Україна з боку журналістських організацій Італії, які, окрім родини загиблого репортера, долучилися до суду як потерпіла сторона. Таким чином процес стає політичним і набуває ширшого розмаху, вважають співрозмовники Радіо Свобода, коментуючи факт прийняття позову проти української держави. На суді Віталія Марківа підтримували українці, його мати не вірить, що син причетний до загибелі італійця. Про деталі справи вона розповіла журналісту Радіо Свобода.