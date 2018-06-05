Один проти всіх. Справа українця Марківа напередодні суду в Італії

Рим – Після майже річного перебування під вартою в Італії український 29-річний військовий Віталій Марків готується до судового процесу, початок якого призначений на 6 липня. Суд присяжних міста Павії має довести або спростувати його причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі чотири року тому на Донбасі. Напередодні суду Радіо Свобода підсумовує результати слідства та відновлює хронологію гучної справи, яка хоч і не спричинила відкритого дипломатичного протистояння, а таки посіяла недовіру між двома країнами-партнерами.

Сумніви, підозри і нічого конкретного – не приховує розчарування підсумками досудового розслідування Раффаеле делла Валле, адвокат військовослужбовця Віталія Марківа. Він інформує Радіо Свобода, що серед матеріалів обвинувачення провідними залишаються версії італійської журналістки Іларії Морані та французького репортера Вільяма Ругелона, свідка трагічного факту.

Перша стверджує, що у травні 2014 року після загибелі її земляка Роккеллі вона, перебуваючи біля Слов’янська, чула телефонну розмову з Віталієм Марківим. До бійця зателефонував її колега-фотокореспондент Марчелло Фаучі, який був тоді поруч із журналісткою і знав Віталія ще з подій київського Майдану. Від Морані та Фаучі солдат нібито і дізнався про смерть Роккеллі та попередив італійських друзів-журналістів не їхати до місця загибелі їхнього співвітчизника через високий рівень небезпеки. Марків був саме у пеклі бойових дій, на горі Карачун, де були позиції українських військ.

Не вбивав, а сприяв?

Згодом журналістка Морані на шпальтах Corriere della Sera 25 травня 2014 року подає вільну інтерпретацію тієї розмови, адже запису не збережено і немає серед матеріалів справи. Називаючи анонімного співрозмовника «капітаном, який координував оборону Слов’янська», журналістка цитує співрозмовника: «Зазвичай ми не стріляємо у напрямку міста чи в цивільних, але щойно бачимо якийсь рух, заряджаємо важку артилерію. Так сталося з машиною двох журналістів та перекладача».

Факт цієї розмови і привів італійських слідчих до ідентифікації особи підозрюваного Віталія Марківа. Після арешту його оголосили «підозрюваним в умисному вбивстві з міномета фоторепортера Андреа Роккеллі». У перебігу досудового розслідування формулювання обвинувачення змінили і тепер нацгвардійця вважають тим, хто «надавав визначальну матеріальну допомогу». Що саме зробив солдат, щоб сприяти загибелі італійця і його перекладача, так і не вказано. Тож Віталія Марківа звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі, російського дисидента й перекладача Андрія Миронова і в спробі вбивства французького репортера Вільяма Ругелона.

Хто і звідки стріляв?

Потерпілий внаслідок стрілянини француз Ругелон став другим важливим свідком для італійських суддів, які, базуючись на його даних, стверджують, що постріли у групу іноземних репортерів лунали згори, тобто стріляли українські військові. За словами Ругелона, постріли летіли з гори Карачун – місця розташування українського підрозділу, а раніше 2014 року він не міг цього уточнити французьким слідчим.

Втім, адвокат Раффаеле делла Валле, базуючись на підсумках власного розслідування, стверджує, що у бік репортерів стріляли не згори, а знизу, тобто з позицій проросійських бойовиків. Щоб ґрунтовніше дослідити цей факт, каже він, італійські слідчі не вчинили жодних процесуальних дій – просто ігнорували докази і свідчення сторони захисту.

Припустімо, якщо і стріляли, та не виявлено, хто саме влучив по групі репортерів і чи робилося це прицільно, продовжує захисник українського солдата. Адвокат вважає, що звинувачення проти Марків на рівні фантастики. На його думку, це буде процес надзвичайної невизначеності фактів.

Судді до аргументів захисту не дослухалися. Це буде процес, де всі – проти нас. Будемо боротися

«Судді до аргументів захисту не дослухалися. Проти нас – італійська преса. Проти нас – французький журналіст. Проти нас – і росіяни. Це буде процес, де всі – проти нас. Будемо боротися», – говорить адвокат Раффаеле делла Валле.

Нові потерпілі

Щоб прояснити позицію сім’ї Андреа Роккеллі і дізнатися про реакцію родичів на підсумки досудового слідства, Радіо Свобода неодноразово зверталося до захисниці родини Алессандри Баллеріні, відомої в Італії поборниці захисту прав людини. Як під час перебігу слідства, так і після його завершення адвокат жодного разу не погодилася на розмову. «На жаль, поки що не даємо інтерв’ю», – письмово відповіла Алессандра Баллеріні. Тим часом вона активно долучається до акцій місцевих журналістів та організації Amnesty International на підтримку процесу проти Марківа.

Прикметно, що, окрім родини загиблого, потерпілою стороною на суді виступили також профспілкова Федерація італійської преси (FNSI) та обласна Асоціація журналістів Ломбардії (ALG). В обох організаціях відмовилися від коментарів для Радіо Свобода, надіславши лише прес-реліз. Вони заявляють, що до кінця вимагатимуть правди і справедливості за фактом смерті Андреа Роккеллі і Андрія Миронова – «серйозних і підготовлених професіоналів, які віддали життя, щоб розказати про події на тій далекій землі, змученій війною».

«Виступити потерпілою стороною – це важливий крок, бо підтверджує обов’язок профспілки захищати свободу слова і плюралізм інформації, а також йдеться про захист журналістів, які задіяні в Італії чи у світі, гарантувати громадянам право бути правильно поінформованими», – зазначає адвокат профспілки італійської преси Джуліано Пiзапія.

«Може, він не винен?»

Після арешту українського солдата місцеві медіа без суду та слідства назвали Віталія Марківа «убивцею італійського громадянина», «кілером італійського репортера», «тим, хто віддав наказ убити Роккеллі». Розповідаючи про життєвий період Марківа в Італії, у пресі поширювали неправдиві повідомлення, зокрема, про участь хлопця в екстремістських організаціях, монтували образ шибайголови у пошуках пригод на війні.

Подібні характеристики українського вояка відображені і в судових паперах, говорить Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців в Італії, з ініціативи якого відбулися в Римі акції на підтримку солдата.

У матеріалах справи немає жодної позитивної характеристики Віталія Марківа. Cподіваюся, що такий образ Марківа вдасться розвінчати під час суду

«У матеріалах справи немає жодної позитивної характеристики Віталія Марківа: ні щодо його співпраці з італійським посольством у Києві, ні щодо його співпраці з карабінерами в Україні, ні того, що він посприяв журналістові Фаучі (одному з основних свідків сторони обвинувачення) у безкоштовному отриманні бронежилету. Є лише образ ворога, агресивного злочинця, «журналістоненависника». Я сподіваюся, що такий образ Марківа вдасться розвінчати під час суду завдяки свідченням тих же карабінерів або журналіста Марчелло Фаучі», – додає Радіо Свобода Олесь Городецький.

Марків готує пасту з карабінерами:

Як зауважує адвокат Раффаеле делла Валле, у такому інформаційному потоці висвітлення справи жоден журналіст в Італії не засумнівався і не поставив запитання: «А може, він (Марків) і не винен?». На думку захисника, це є вкрай негативний момент, який прямо не вплине на рішення суду, але свідчить про тенденційне негативне формування громадської думки на Апеннінах щодо українського бійця та України в цілому.

Голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький також вважає розгляд справи упередженим з боку італійського правосуддя та медіа.

Cправа ведеться під сильним тиском сформованої громадської думки

«Вважаю, справа ведеться під сильним тиском сформованої, скерованої у певному стереотипному руслі громадської думки, і в цьому напрямку йде розслідування. Справа політично підготовлена адвокатом Алессандрою Баллеріні, яка тісно співпрацює з організацією Amnesty International, і підняла бунт громадянського обурення, спекулюючи на тому, що Андреа Роккеллі був журналістом, а Україна не співпрацює зі слідством. Створили чіткий поділ на «свій і чужий», отримавши таким чином підтримку італійських ЗМІ, які без суду призначили винних», – говорить громадський діяч Олесь Городецький.

Роль Києва

Розчарований італійським розслідуванням і офіційний Київ. З моменту арешту Віталія Марківа 30 червня 2017 року Україна чітко і послідовно заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера. Звернення української влади сприяти розслідуванню та пропозиції створити двосторонню слідчу групу, виїхати на місце події італійські судові органи не взяли до уваги. Між двома країнами в цьому плані не було співпраці. Про занепокоєння України судовим процесом свідчить заява українського міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Для неупередженого розгляду справи по суті та винесення об’єктивного рішення очільник МВС України закликає італійські судові органи припинити маніпуляції хибними поняттями, які досі фігурують у справі. Зокрема, Аваков пояснює італійцям політичний контекст, за якого стався трагічний випадок з Роккеллі, і наголошує, що в Україні триває не «громадянський конфлікт», а військова агресія Росії. Віталій Марків перебував у районі Слов’янська не в складі «парамілітарних структур», а регулярних частин МВС, виконуючи наказ щодо оборони територіальної цілісності України. Міністр застерігає італійське правосуддя «не потрапити на гачок неправдивих тлумачень підступної російської пропаганди, яка не омине нагоди скористатися справою Марківа з метою очорнення українців та України».

Водночас, як зауважують співрозмовники Радіо Свобода, окрім заяв про невинуватість бійця та готовність до співпраці, Україна за цей час (рік після арешту) могла б зосередитися на власному якісному розслідуванні загибелі репортера Роккеллі та надати італійській владі інформацію, яка б зняла підозри з Віталія Марківа. Виглядає так, кажуть вони, що арешт вояка і подальше протистояння між Павією і Києвом сталося, серед іншого, через недостатню увагу до справи з боку України ще у 2014 році. Родина загиблого фотографа та судові органи Італії вважають незадовільними тодішні розслідувальні дії з боку України. Нині цю кримінальну справу, перекваліфіковану як «теракт», розслідує Служба безпеки України в Донецькій області, раніше вона була у повноваженні обласного відділу Національної поліції. За інформацією заступника генпрокурора Євгена Єніна, з метою підвищення ефективності розслідування не виключена можливість скерування кримінального провадження до розслідування центрального апарату СБУ.

Як грім серед ясного неба з’явилася минулого літа вістка про арешт у Болоньї бійця Національної гвардії України Віталія Марківа. Виконуючи військовий і громадянський обов’язок – захищати батьківщину від російського агресора на Донбасі, боєць взяв відпустку і вирушив з нареченою до Італії провідати матір, яка проживає в регіоні Марке. Як жінка розповіла згодом Радіо Свобода, напередодні поїздки її син не отримував жодних попереджень чи інших сигналів від командування та української влади про можливий ризик. Перед поїздкою Віталій ще звернувся до консульства Італії в Києві з проханням видати «білий» паспорт, бо його італійський документ на той час був недійсним. Ніщо не віщувало біди. А тепер згадаймо, як усе почалося.

24 травня 2014

На околиці міста Слов’янська Донецької області працює група іноземних фоторепортерів у складі італійця Андреа Роккеллі, француза Вільяма Ругелона та російського дисидента-правозахисника Андрія Миронова, їхнього перекладача. В зоні конфлікту вони пересувалися цивільною машиною без розпізнавальних знаків у супроводі таксиста і п’ятої невстановленої досі особи. Під час зйомок отримують від невідомого попередження про небезпеку. Повертаючись до автівки, раптово потрапляють під обстріл, внаслідок якого гинуть на місці Андреа Роккеллі та Андрій Миронов. Французький колега був важко поранений. Італійський фотограф не вперше перебував на місці бойових дій на Донбасі. Раніше він робив фоторепортажі для італійських ЗМІ про наслідки війни для мирного населення. Найвідоміше фото – перелякані діти ховаються в погребі з харчовими запасами домашньої консервації. Роккеллі також неупереджено висвітлював революційні події у Києві зими-весни 2014 року.

За фактом загибелі 30-річного італійського фотографа Андреа Роккеллі в Україні відкривають справу з розслідування причин трагедії без ідентифікації підозрюваних. Після трьох років розслідування виносять вердикт: загибель сталася внаслідок збройної сутички між проросійськими сепаратистами та українськими силами. Побічні наслідки війни. Винного немає.

Травень 2017

Розслідуванням України незадоволені в Італії, і насамперед родина фотографа, яка стверджує, що напад на журналістів був селективний, прицільний. Під тиском рідних та адвокатів сім’ї загиблого італійського громадянина прокуратура міста Павія, звідки родом фоторепортер, у співпраці з підрозділом карабінерів Мілана починає своє розслідування і відкриває справу щодо загибелі Роккеллі на Донбасі. Після реконструкції фактів італійські слідчі стверджують, що вийшли на людину, яка відкрила вогонь по фотокореспонденту.

30 червня 2017

Вночі в аеропорту міста Болонья після прибуття з України у відпустку до матері арештовують Віталія Марківа, громадянина України та Італії за підозрою в умисному вбивстві з міномета італійця Роккелі біля Слов’янська. Затриманий виявився заступником командира батальйона у Національній гвардії. На прес-конференції після арешту заступник прокурора Павії Маріо Вендітті повідомляє, що військового арештували на основі журналістських публікацій та свідчень французького репортера Вільяма Ругелона, з яким вони спілкувалися, і той погодився свідчити на суді. За словами Ругелона, постріли лунали з гори Карачун, де тоді займали позиції українські сили. Француз, однак, не уточнює, хто стріляв. До справи долучена також інформація від італійських журналістів Іларії Морані та Марчелло Фаучі. Вони не були на місці події, але після загибелі колеги спілкувалися телефоном з Марківим і розповіли про це на сторінках Corriere della Sera. На основі журналістських матеріалів слідчі начебто ідентифікували Віталія Марківа.

6 липня 2017

Арештований Віталій Марків вперше зустрічається з обраним родиною адвокатом Раффаеле делла Валле. Підзахисний заявляє про нерозуміння мотивів арешту і заперечує причетність до загибелі італійця. Судові органи у Павії та адвокат родини Роккеллі звинувачують Україну в бездіяльності протягом трьох років і в недостатній співпраці для розкриття обставин смерті фотографа. Генпрокуратура України та Національна гвардія України відкидають ці обвинувачення, заперечують причетність Марківа до смерті Роккеллі, вимагають звільнити затриманого. Українська сторона стверджує: постріли лунали «з боку російських терористичних груп, територія була неконтрольована українською армією», Андреа Роккеллі перебував там без дозволу (акредитації) української влади, батальйон, у складі якого воював Марків, на той час не мав мінометної зброї. Київ заявляє про готовність до співпраці з Павією і пропонує надати документи, щоб «відновити справедливість у цій справі».

Жовтень 2017

Адвокат військового відвідує Україну для збору свідчень та інформації, щоб довести невинуватість підзахисного. Він наголошує, що суд не бере до уваги воєнний контекст, де відбувся трагічний факт. «Немає доказів, що Марків стріляв, що він бачив об’єкт (журналістів), бо ми продемонстрували, що солдат перебував в іншому місці і не міг бачити тих людей. Якщо стріляли з гори, то немає доказів, що то був саме арештований солдат, бо у нього була зброя, яка стріляє на відстань 600 метрів, а журналісти перебували на відстані 2 кілометрів. Немає жодного доказу (його причетності до загибелі італійського фотожурналіста)», – розповів згодом Радіо Свобода адвокат Раффаеле делла Валле.

16 листопада 2017

Суд відхилив клопотання Віталія Марківа про зміну запобіжного заходу і не відпустив його під домашній арешт через небезпеку втечі з країни. Його переводять із в’язниці Павії до Мілана, де він очікує на початок процесу. Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Генеральний прокурор Юрій Луценко запропонували італійським колегам надіслати Україні запит про правову допомогу та створити двосторонню слідчу групу. Відповіді українська сторона не отримала. Деяких свідків з України допитали, та, за словами адвоката, їхні дані не взяли до уваги.

30 січня 2018

Міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано відвідує Київ як президент ОБСЄ. На брифінгу з українським колегою Павлом Клімкіним він підтримує ідею Києва створити двосторонню слідчу групу для розслідування справи. Судова влада Італії на таку ініціативу не відреагувала.

19 квітня 2018

Група народних депутатів України звернулась із запитами до МЗС передати італійським колегам ноту протесту у зв’язку з участю 25 італійських громадян у війні проти України на боці проросійських бойовиків. Новину в італійській пресі оцінили як контрвідповідь на арешт Віталія Марківа.

17 травня 2018

Оголошено про завершення досудового слідства, призначена дата початку процесу – 6 липня 2018.