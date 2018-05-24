Аваков закликав італійський суд враховувати реалії гібридної війни у справі нацгвардійця Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі із послом Італії передав йому відрите звернення щодо справи бійця Нацгвардії Віталія Марківа, розгляд якої починається у липні в італійському суді. Про це повідомляється на сайті МВС.

У своїй заяві Аваков звертає увагу суду на ситуацію конфлікту на Сході України, під час якої загинув італійський журналіст, убивство якого інкримінують українцеві, і закликає не використовувати штампи російської пропаганди.

«На моє тверде переконання, італійське правосуддя має чітко застановитися на тому, що у травні 2014 року військовослужбовець національної гвардії України Віталій Марків перебував у районі Слов’янська у складі регулярних частин Міністерства внутрішніх справ (а не «парамілітарних структур» – як це фігурує у справі), виконуючи наказ щодо оборони суверенітету і територіальної цілісності держави. Місце, де трагічно загинув італійський фоторепортер Андреа Роккеллі, на той час було епіцентром бойових дій. Андреа Роккеллі знав про це, однак всупереч застереженням, що заздалегідь були оприлюднені Посольством Італійської Республіки в Україні і без будь-якого погодження (акредитації) з українською владою, самовільно вирушив у цю небезпечну для життя подорож, потрапивши в результаті під відкритий сепаратистами обстріл», – зазначає Аваков.

1 липня минулого року в ГПУ повідомили, що поліція Італії заарештувала громадянина України Віталія Маркова за підозрою в причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його російського колеги Андрія Миронова 2014 року біля Слов’янська Донецької області. Генпрокуратура України висловила здивування арештом і звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Маркова або негайно звільнити його.

Як повідомили згодом у МВС України, проти заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького дав свідчення французький журналіст.