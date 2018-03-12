Українці Угорщини під посольством Італії вимагали свободи Віталію Марківу

У столиці Угорщини Будапешті 12 березня біля посольства Італії близько двох десятків угорських українців провели акцію протесту «Вимагаємо чесного суду! Свободу Марківу!»

Захід організувало Товариство української культури в Угорщині за координації Європейського конгресу українців (ЄКУ) та українців Італії.

Представник української меншини в парламенті Угорщини і голова ЄКУ Ярослава Хортяні-Гук зазначила для Радіо Свобода, що оскільки діаспоряни Італії беруть участь у роботі Європейського конгресу українців, їхню ініциативу активно підтримали в кількох країнах Західної Європи та інших частин світу. Всього акція відбувається в 11 країнах.

«Головна наша мета – не тільки привернути увагу (міжнародної громадськості, – ред.), але й передати листа протесту до італійської влади. Ми не хочемо втручатися в італійське правосуддя, однак наголошуємо у своєму зверненні, що тут щось недобре діється, якщо людину так довго тримають у тюрмі. Адже існують запобіжні заходи. Можна тримати під домашнім арештом, доки не доведуть його (Віталія Марківа, - ред.) вину, чи хай він ходить з електронним браслетом. Молодий 29-річний хлопець сидить за те, що він пішов захищати Україну», – вважає член угорського парламенту.

30 червня 2017 року старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа затримали в аеропорту Болоньї за підозрою в убивстві з міномета італійського фоторепортера Андреа Роккеллі, який загинув біля Слов'янська Донецької області 24 травня 2014 року. Генеральна прокуратура України й італійський адвокат арештованого Раффаелле Делла Валле заперечують причетність Марківа до загибелі журналіста. Восени минулого року суд міста Павії відмовив українцеві в домашньому арешті, пояснивши це небезпекою його втечі.

Віталій Марків перебуває під вартою в Мілані. Початок судового процесу планується на весну цього року.