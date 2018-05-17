Нацгвардієць Марків постане перед судом в Італії 6 липня

Український військовий Віталій Марків постане перед судом Італії 6 липня цього року. Таким став підсумок сьогоднішнього попереднього засідання суду в Павії, прокуратура якого завершила розслідування справи Марківа за підозрою в убивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі три роки тому на Донбасі, повідомив Радіо Свобода адвокат гвардійця Раффаелле Делла Валле.

Процес буде проходити у суді міста Ассізі.

За повідомленням місцевої преси, потерпілою стороною на процесі виступатимуть родина загиблого журналіста і Національна федерація італійської преси (FNSI). 17 травня на засіданні був присутній мер Павії Массимо Депаолі, щоб засвідчити близькість місцевої влади до родини фотографа. Боєць Національної гвардії України Віталій Марків, який майже рік перебуває під вартою у в’язниці Мілана, вирішив не з’являтися на сьогоднішнє засідання.

У листопаді минулого року суд відмовився змінити Марківу запобіжний захід і відпустити його під домашній арешт через небезпеку втечі з країни. 29-річного солдата Віталія Марківа з подвійним громадянством України й Італії арештували 30 червня минулого року в Болоньї за підозрою в умисному убивстві італійського фотографа на Донбасі 24 травня 2014 року.

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Італійська прокуратура досі відмовлялася від співпраці з українською стороною, зокрема щодо створення спільної слідчої групи і виїзду на місце події біля Слов’янська Донецької області.

Генпрокуратура України і Міністерство внутрішніх справ заперечують причетність українського бійця до убивства італійського фотографа.