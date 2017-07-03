ГПУ: загиблий на Донбасі 2014 року італієць був там без дозволу

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін нагадав, що загиблий на Донбасі 2014 року італійський журналіст Андреа Роккеллі перебував там без узгодження з владою України.

Як сказав він на брифінгу, італієць на момент загибелі, в якій нині в Італії звинувачують українського нацгвардійця, перебував у так званій «сірій зоні», не підконтрольній тоді українській владі.

Але, сказав Єнін, у Києві розуміють занепокоєння родичів загиблого і так само, як і представники італійської сторони, хотіли б відновити справедливість у цій справі.

За словами заступника генпрокурора, українське розслідування тих подій не визначило конкретних осіб, що могли б бути причетні до загибелі італійського журналіста.

Він додав, що українська сторона не отримувала від італійських правоохоронців клопотань про міжнародну правову допомогу у справі про вбивство італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і що Генеральна прокуратура не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України.

Андреа Роккеллі разом із перекладачем, громадянином Росії Андрієм Мироновим потрапив 24 травня 2014 року під мінометний обстріл неподалік Слов’янська Донецької області, що на той час був захоплений підтримуваними Росією незаконними збройними формуваннями сепаратистів. Обидва внаслідок того обстрілу загинули.

У Києві ще тоді заявляли, що обстріл здійснили сепаратисти. В українському підрозділі, де служив затриманий нині в Італії нацгвардієць, запевнили, що в той час мінометів на озброєнні вони не мали.

1 липня стало відомо, що в Італії заарештували заступника командира взводу 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького Віталія Маркова, що є громадянином Італії і України і приїхав до своїх родичів в Італію у планову відпустку. Його підозрюють у причетності до вбивства Андреа Роккеллі і Андрія Миронова. Генеральна прокуратура України висловила здивування арештом і звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Маркова або негайно звільнити його. Але через його італійське громадянство Італія ставиться до нього як до тільки свого громадянина, і права на консульську допомогу чи інше юридичне втручання з боку України він не має.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Італії, 28-річний Віталій Марків протягом шестиденного арешту перебуватиме у в’язниці міста Павія, що в північній області Ломбардія. Перше засідання суду щодо запобіжного заходу для Маркова має відбутися у вівторок.