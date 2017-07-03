Арешт гвардійця Маркова в Італії: попереду перше засідання суду

Рим – У вівторок в Італії відбудеться перше засідання у справі Віталія Маркова, якого минулої п’ятниці заарештували в аеропорту міста Болоньї за підозрою в убивстві італійського фоторепортера на Донбасі три роки тому. Факт арешту військового за кордоном викликав негативну реакцію в Україні, а в Італії правоохоронці та родина загиблого журналіста звинувачують українську сторону в недостатній співпраці для розкриття злочину. Місцева ж преса висвітлює арешт українця переважно у пропагандистському стилі з домішками фейкових новин.

28-річний Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії протягом шестиденного арешту перебуватиме у в’язниці міста Павія, що у північній області Ломбардія. У вівторок відбудеться перший допит підозрюваного, повідомили Радіо Свобода у прокуратурі Павії, яка веде справу загиблого під Слов’янськом фотожурналіста Андреа Роккеллі. Це підтвердила і Алессандра Баллеріні, адвокат родини Роккеллі. У зв’язку з цим, пояснили обидві сторони, вони утримуються від спілкування з пресою.

За даними українських дипломатів, 4 липня під час першого засідання суду у справі заарештованого військового мають вирішити, який запобіжний захід обрати – залишити у в’язниці чи відпустити під домашній арешт. Генеральне консульство України в Мілані направило запит до суду з проханням дозволити відвідати арештанта і бути присутніми на суді. На момент підготовки матеріалу відповіді дипломати не отримали, але заявили, що мають намір бути там присутніми.

Звинувачення італійської прокуратури

Заступник прокурора Маріо Вендітті під час прес-конференції після арешту українського військового повідомив, що слідчі, посилаючись на слова французького свідка, кажуть, що знають, хто стріляв в італійського фотожурналіста у зоні збройного конфлікту і хто замовив мінометний обстріл цивільних.

«Нам вдалося зв’язатися з французьким журналістом Вільямом Ругелоном, який був поранений за згаданих обставин. Він є важливим свідком щодо подій, які сталися 24 травня 2014 року. Цей свідок нам доповів фактично точний сценарій того дня: що робив Андреа (Роккеллі), що робили всі інші в його оточенні», – повідомив заступник прокурора Павії Маріо Вендітті.

Згаданий французький журналіст погодився дати свідчення під час судового процесу. За даними італійського слідства, 24 травня 2014 року, коли загинули італієць Адреа Роккеллі та його російський перекладач Андрій Миронов, артилерійський обстріл поблизу Слов’янська вівся з позицій українських Збройних сил. Окрім підозрюваного Віталія Маркова, кажуть слідчі, стріляли у бік цивільних ще 12 військових, особи яких наразі не встановлені.

Суперечливі дані сторін

Аргументи італійської прокуратури суперечать даним Генеральної прокуратури України та Національної гвардії, які стверджують, що стріляли того дня з боку територій, підконтрольних проросійським сепаратистським угрупованням. Командування Нацгвардії наголошує, що батальйон імені генерала Кульчицького, до якого належить старший сержант Віталій Марків, не мав у 2014 році жодного міномета.

Заступник прокурора Павії і родина загиблого репортера скаржаться на недостатню співпрацю України у цій справі з італійською стороною. Водночас керівництво Генпрокуратури України стверджує протилежне.

«На сьогодні ми співпрацюємо активно досить з італійськими правоохоронними органами», – заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. За його словами, Генеральна прокуратура не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України.

Більшість італійських мас-медіа висвітлюють арешт Віталія Маркова з помітним пропагандистським акцентом. Деякі видання і навіть офіційна сторінка провінції Павія без судового процесу називають українського військового «вбивцею італійського громадянина».

Тим часом представники українських громадських організацій в Італії через мережу Facebook збирають підписи щодо ситуації довкола арешту Віталія Маркова, щоб потім передати звернення до італійських ЗМІ. Громади українців висловлюють занепокоєння і здивування фактом арешту і сподіваються, що «завдяки співпраці між прокуратурами Італії й України, правда зможе виявитися швидко, і справжні вбивці Андреа Роккеллі будуть знайдені й покарані», мовиться у дописі української спільноти в Італії.