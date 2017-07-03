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03 Липень 2017, Київ 19:03
Відео

До посольства Італії в Києві прийшли друзі та побратими затриманого бійця (відео)

До посольства Італії в Києві прийшли друзі та побратими затриманого бійця (відео)
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У Києві до посольства Італії прийшли волонтери, активісти, друзі та знайомі бійця батальйону Кульчицького Віталія Марківа, заарештованого 30 червня 2017 року в Італії. Вони висловили своє обурення, через незаконне, на їхню думку, затримання Віталія. Судове засідання у справі українського військового відбудеться 4 липня в Італії. Італійські силовики звинувачують Віталія в мінометному обстрілі передмістя Слов’янська, яке тоді, за даними ЗСУ, контролювали бойовики, внаслідок чого загинув італійський фоторепортер.

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