У Києві до посольства Італії прийшли волонтери, активісти, друзі та знайомі бійця батальйону Кульчицького Віталія Марківа, заарештованого 30 червня 2017 року в Італії. Вони висловили своє обурення, через незаконне, на їхню думку, затримання Віталія. Судове засідання у справі українського військового відбудеться 4 липня в Італії. Італійські силовики звинувачують Віталія в мінометному обстрілі передмістя Слов’янська, яке тоді, за даними ЗСУ, контролювали бойовики, внаслідок чого загинув італійський фоторепортер.