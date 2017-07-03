ГПУ: італійські слідчі не зверталися по допомогу в розслідуванні вбивства фоторепортера

Українська сторона не отримувала від італійських правоохоронців клопотань про міжнародну правову допомогу в справі про вбивство італійського фоторепортера Андреа Роккеллі, заявляє заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

Заступник генпрокурора також заявив 3 липня, що Генеральна прокуратура не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України.

«На сьогодні ми співпрацюємо активно досить з італійськими правоохоронними органами», – додав він.

1 липня в ГПУ повідомили, що поліція Італії заарештувала громадянина України Віталія Маркова за підозрою в причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського колеги Андрія Миронова 2014 року в Слов'янську Донецької області. Генпрокуратура України висловила здивування арештом і звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Маркова або негайно звільнити його.

Як повідомили згодом у МВС України, проти заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького дав свідчення французький журналіст.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Італії, 28-річний Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії протягом шестиденного арешту перебуватиме у в’язниці міста Павія, що в північній області Ломбардія. 4 липня відбудеться перше засідання суду щодо запобіжного заходу для Маркова.