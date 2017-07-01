Нацгвардія не отримувала інформації від Італії про затримання Марківа

У Національній гвардії України занепокоєні арештом в Італії заступника командира взводу батальйону імені Кульчицького Віталія Марківа.

«На даний момент старший сержант Віталій Марків служить в батальйоні Кульчицького на посаді заступника командира взводу. Він виїхав до Італії під час планової відпустки. Офіційної інформації щодо затримання Віталія Марківа до Національної гвардії не надходило», – мовиться у повідомленні, опублікованому 1 липня.

Раніше у суботу у Генеральній прокуратурі України висловили здивування арештом в Італії українського військового Віталія Марківа за підозрою у вбивстві поблизу Слов’янська на Донеччині італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі у травні 2014 року.

Як повідомили Радіо Свобода у МЗС, наразі українське консульство в Італії проводить комплекс заходів задля допомоги Марківу. Український консул зв’язався з адвокатами та звернувся до суду з проханням надати йому право зустрітися з затриманим.

Італійський журналіст Андреа Роккеллі загинув 24 травня під Слов’янськом (Донецька область) унаслідок мінометного обстрілу. Також загинув його перекладач, громадянин Росії Андрій Миронов.

Під час перебування у зоні проведення антитерористичної операції журналіст і перекладач своїх дій з українською стороною не узгоджували, повідомляв прес-центр антитерористичної операції 25 травня.