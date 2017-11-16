Аваков звернувся до глави МЗС Італії через справу арештованого нацгвардійця Маркова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до глави МЗС Італії через справу військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Маркова.

«У зв’язку з відхиленням судом клопотання В. Марківа про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, надіслав листа шановному Міністрові закордонних справ Італії – з метою звернути увагу на факти, та закликати до об’єктивного і неупередженого суду», – написав він у своєму twitter.

Про арешт в Італії заступника командира взводу 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького Віталія Марківа, що є громадянином Італії і України і приїхав до своїх родичів в Італію у планову відпустку, стало відомо 1 липня. Відтоді він перебуває під вартою.

Прокуратура міста Павія (регіон Ломбардія) обвинувачує Віталія Маркова, громадянина Італії і України, в умисному вбивстві з міномета італійського фотографа Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року біля окупованого на той час Слов’янська Донецької області. Генеральна прокуратура України стверджує, що Марків не міг цього зробити, бо на озброєнні Національної гвардії, в лавах якої служить Марків, тоді взагалі не було мінометів. Також у ГПУ нагадали, що на той час згадану територію не контролювала українська влада і що Роккеллі перебував у зоні бойових дій без належного узгодження з владою України.