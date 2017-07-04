Посольство Італії в Києві пікетували з вимогою звільнити військового Марківа

Під стінами Посольства Італії в Україні активісти партії «Національний корпус» вимагали звільнення українського військового Віталія Марківа, затриманого в Італії за звинуваченням в убивстві італійського фоторепортера на Донбасі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в акції взяли участь близько 20 осіб, вони тримали банер з вимогою звільнити Віталія Марківа. Крім того, пікетувальники тримали в руках портрети італійських громадян, які, за їхніми словами, воюють на боці підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявили учасники протесту, таким чином вони намагаються привернути увагу італійської влади до злочинців, на яких не відкриваються кримінальні справи через найманство.

«Ми, в першу чергу, вимагаємо звільнити (Марківа – ред.) і зняти необґрунтовані звинувачення. Ми знаємо, що наші хлопці знайшли десятки італійських добровольців, які воюють за російські гроші на боці самопроголошених «ЛДНР». Ми звернулися до посольства Республіки Італія, щоб вони звернули увагу на цих заробітчан, які вбивають наших українських хлопців», – заявив речник «Національного корпусу» Олександр Алфьоров.

4 липня в Італії суд міста Павія мав обирати запобіжний захід для бійця української Нацгвардії Віталія Марківа, який воював у добровольчому батальоні імені Кульчицького. У ніч з 30 червня на 1 липня в італійському місті Болонья його арештували за підозрою у вбивстві. Італійські силовики звинувачують Марківа в тому, що в 2014 році він вів мінометний обстріл передмістя Слов’янська, яке тоді контролювали бойовики, внаслідок чого загинув італійський журналіст Андреа Роккеллі.

Однополчани Віталія Марківа, які напередодні влаштували пікет біля посольства Італії в Києві, стверджують, що звинувачення безпідставні, оскільки зброя, з якої був убитий італійський журналіст, тоді навіть не була на озброєнні підрозділу, в якому служив Марків.

У прес-службі батальйону Національної гвардії імені Кульчицького 4 липня повідомили, що суд на добу переніс засідання з розгляду запобіжного заходу для Марківа через необхідність ознайомлення адвоката з матеріалами справи.