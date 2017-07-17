Адвокати спрогнозували, що розгляд справи нацгвардійця Маркова в Італії відновиться у вересні

Розгляд судової справи арештованого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Маркова продовжать у вересні, повідомив у понеділок адвокат військового за підсумками допиту його підзахисного.

До того часу Марків залишається під вартою, і про зміну запобіжного заходу для нього наразі не йдеться, додав адвокат.

Під час шестигодинного допиту в понеділок сторона захисту заявила про невинуватість підозрюваного і відсутність прямих доказів його причетності до факту загибелі італійського фоторепортера. Саме за підозрою в умисному вбивстві італійського фотографа на Донбасі три роки тому Маркова затримали 30 червня в італійській Болоньї.

Як пояснив суддям адвокат затриманого, по-перше, Віталій Марків перебував на місці події як солдат і не міг ухвалювати рішень про ту чи іншу воєнну дію, по-друге, з матеріалів справи наочно не можна оцінити, на якій відстані від іноземних журналістів перебував Марків. У нього до того ж не було міномета, що засвідчують документи, надані керівництвом Національної гвардії України, наголосив захисник; сторона обвинувачення стверджує, що український солдат застрелив італійця Андреа Роккеллі саме з мінометної зброї 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська Донецької області, на той час окупованого.

Сторона захисту концентрується нині на отриманні дозволу від прокуратури італійського міста Павія, де Маркова тримають під арештом, щоб допитати свідків в Україні і відвідати місце подій на Донбасі. У разі позитивної відповіді прокуратури поїздка до України може відбутися наприкінці літа, спрогнозував адвокат Віталія Маркова в розмові з українськими журналістами в Італії.

Аналізуючи перебіг судової справи, захисник нацгвардійця Раффаеле делла Валле вважає завчасним порушувати питання про зміну запобіжного заходу для підзахисного, бо правник не бачить наразі перспектив для позитивної відповіді суду на можливе прохання відпустити Маркова під домашній арешт.

Також у понеділок після допиту підозрюваного вдруге відвідали українські консульські посадові особи, і вони кажуть, що умови його перебування задовільні, він читає, відвідує спортзал, психологічний стан – нормальний. У вівторок уперше військовослужбовця мають відвідати родичі.

Із дипломатичних джерел Радіо Свобода стало відомо, що найближчим часом Віталія Маркова можуть перевести до іншої в’язниці.

Прокуратура міста Павія (регіон Ломбардія) обвинувачує Віталія Маркова, громадянина Італії і України, в умисному вбивстві з міномета італійського фотографа Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року біля окупованого на той час Слов’янська Донецької області. Генеральна прокуратура України стверджує, що Марків не міг цього зробити, бо на озброєнні Національної гвардії, в лавах якої служить Марків, тоді взагалі не було мінометів. Також у ГПУ нагадали, що на той час згадану територію не контролювала українська влада і що Роккеллі перебував у зоні бойових дій без належного узгодження з владою України.