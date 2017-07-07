Аваков заявив, що пояснив послові Італії «абсурдність» звинувачень щодо нацгвардійця Маркова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що на зустрічі з послом Італії в Україні «предметно пояснив абсурдність звинувачень», висунених в Італії на адресу українського нацгвардійця, громадянина Італії і України Віталія Маркова. «Не залишимо без захисту нашого солдата!» – заявив він.

Як написав міністр у фейсбуці, на зустрічі з послом Давідом Ла Чечілія він стверджував, що боєць не може бути причетним до загибелі громадянина Італії, фоторепортера Андреа Роккеллі 2014 року, в чому його звинувачують. «Ми готові надати судові всі наявні документи в цій справі і забезпечити участь у засіданні свідків із боку України», – додав Аваков.

Він детально виклав українську позицію щодо обставин, за яких 25 травня 2014 року неподалік окупованого на той час Слов’янська, на непідконтрольній Києву території внаслідок мінометного обстрілу загинули Андреа Роккеллі і його перекладач, громадянин Росії Андрій Миронов, а громадянин Франції, журналіст Вільям Роґелон був поранений разом із українцем, водієм авта, в якому всі вони їхали. Міністр, зокрема, нагадав, що, за даними слідства, іноземці прибули на територію України без належного оформлення перетину кордону і не оформлювали в СБУ акредитацію для ведення журналістської діяльності в зоні антитерористичної операції. Також, за даними слідства, потерпілі загинули чи були поранені внаслідок мінометного обстрілу; при цьому у підрозділів Національної гвардії України, в тому числі і в тому, в якому служив боєць Віталій Марків, на горі Карачун біля Слов’янська, в той час мінометів на озброєнні взагалі не було. За словами Авакова, слідство встановило, що Марків із його підрозділом мали лише стрілецьку зброю і не могли здійснити мінометного обстрілу.

«МВС і МЗС України взаємодіють із компетентними органами Італії задля швидкого і справедливого вирішення ситуації, що виникла, і зняття несправедливих обвинувачень щодо Віталія Маркова», – запевнив Арсен Аваков.

1 липня стало відомо, що в Італії заарештований заступник командира взводу 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького Віталій Марків, що є громадянином Італії і України і приїхав до своїх родичів в Італію у планову відпустку. Його підозрюють у причетності до вбивства Андреа Роккеллі і Андрія Миронова. Генеральна прокуратура України висловила здивування арештом і звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Маркова або негайно звільнити його. Але через його італійське громадянство Італія ставиться до нього як до тільки свого громадянина, і права на консульську допомогу чи інше юридичне втручання з боку України він не має. Наразі Марків залишається за ґратами в місті Павія на півночі Італії під арештом, що визначений йому як запобіжний захід, на невизначений термін.