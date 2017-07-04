Справа Марківа в Італії. Суд щодо запобіжного заходу нацгвардійцю відклали на невизначений термін

Рим – Український військовий Віталій Марків залишається в італійський в’язниці на невизначений термін. Таким є підсумок засідання у вівторок суду у місті Павія, що у північній області Ломбардія. На цьому засіданні мали обрати запобіжний захід військовому Нацгвардії України, якого затримали 30 червня у Болоньї за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Суд не розглядав справи по суті. На засіданні, що тривало 15 хвилин, підозрюваному зачитали обвинувачення, і він скористався правом не відповідати на запитання та не давати жодних показань. Як стало відомо кореспонденту Радіо Свобода з дипломатичних джерел, така поведінка Віталія Марківа пов’язана зі зміною адвоката.

4 липня на засіданні був присутній його державний італійський захисник. Але з ініціативи родини солдата, яка живе в Італії, йому вже знайшли нового приватного адвоката, котрий відтепер захищатиме інтереси арештанта в суді.

На судовому засіданні були присутні посадові особи Генконсульства України в Мілані. Вони також відвідали сержанта в закладі утримання і повідомили, що умови там задовільні, а морально-психологічний стан Марківа – нормальний.

Дата наступного суду невідома

Український сержант залишається у в’язниці Павії поки що на невизначений термін. Дати наступного засідання не оголосили, кажуть дипломати, бо нині багато що залежатиме від клопотань нового захисника, якому ще потрібний час для вивчення справи.

У зв’язку з долученням представників української влади деякі видання в Італії прогнозують формальні незручності у перебігу справи, а саме, що стосується допитів Віталія Марківа. Щоб відповідати на запитання воєнної тематики, начебто потрібний буде дозвіл українського консульства.

Українські дипломати спростовують ці повідомлення і кажуть, що надалі мають співпрацювати прокуратури двох країн. Якщо прокуратура міста Павія потребує нових даних, вона їх має затребувати в української сторони. Наразі невідомо, чи прибуде до Італії представник Генпрокуратури України для спостереження за судовим процесом стосовно військового Віталія Марківа.

Силовики Італії та родина загиблого Андреа Роккеллі стверджують, що після трьох років українська сторона не надала вагомих результатів розслідування. Свідчення на суді щодо загибелі італійця погодився дати французький фотожурналіст Вільям Ругелон, який перебував того дня разом із колегами і був важко поранений.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін зауважив напередодні в Києві, що загиблий на Донбасі 2014 року італійський журналіст Андреа Роккеллі перебував там без узгодження з владою України.

Як сказав Єнін на брифінгу, італієць на момент загибелі, в якій нині в Італії звинувачують українського нацгвардійця, перебував у так званій «сірій зоні», не підконтрольній тоді українській владі.

Але, сказав Єнін, у Києві розуміють занепокоєння родичів загиблого і так само, як і представники італійської сторони, хотіли б відновити справедливість у цій справі.