Суд в Італії обиратиме запобіжний захід для українського Нацгвардійця

У вівторок в Італії суд міста Павіа обиратиме запобіжний захід для бійця української Нацгвардії Віталія Марківа, який воював у добровольчому батальоні імені Кульчицького. У ніч з 30 червня на 1 липня в італійському місті Болонья його арештували за підозрою у вбивстві. Італійські силовики звинувачують Віталія в тому, що в 2014 році він вів мінометний обстріл передмістя Слов’янська, яке тоді контролювали бойовики, внаслідок чого загинув італійський журналіст Андреа Роккеллі. Напередодні однополчани Віталія влаштували пікет біля посольства Італії в Києві. Вони стверджують, що звинувачення безпідставні, оскільки зброя з якої був убитий італійський журналіст, тоді навіть не була на озброєнні підрозділу, в якому служив Віталій Марків.

Віталій Марків приїхав до Італії, щоб провідати маму, яка у шлюбі з італійцем. В ніч з 30 червня на 1 липня його заарештували в місті Болонья. Тамтешня прокуратура пред’явила українцеві звинувачення у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули через мінометний обстріл у передмісті Слов’янська у травні 2014 року, коли територія перебувала під контролем бойовиків.

Тоді Віталій Марків служив в добровольчому батальйоні імені Кульчицького, який базувався в декількох кілометрах в районі гори Карачун. Проте він навіть теоретично не міг бути причетним до вбивства ні як стрілок, ні як корегувальник, вважає офіцер запасу Нацгвардії Мирослав Гай, який служив разом з Віталієм.

В Національної гвардії на 2014 рік не було в штатному або позаштатному розкладі мінометів

«Віталій Марків із позивним «Італієць» ніяк не міг чинити цього обстрілу, бо в Національної гвардії на 2014 рік не було в штатному або позаштатному розкладі мінометів. Він фізично не міг вбити цього журналіста, він не міг його бачити, він не міг корегувати вогонь по місту де цей журналіст знаходився, бо Віталій Карачуна ніколи не покидав», – стверджує Мирослав Гай.

За фактом загибелі журналіста ще в 2014 році українська прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею «теракт». Слідство йде, але поки винні не знайдені. Італійська прокуратура паралельно відкрила справу за статтею умисне вбивство. Але ніяких запитів на екстрадицію, або надання будь-яких матеріалів від італійських колег не надходило, розповідає заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

Слідством не встановлено жодних осіб, які могли бути причетні напряму до загибелі італійського громадянина

«Станом на сьогоднішній день слідством не встановлено жодних осіб, які могли бути причетні напряму до загибелі італійського громадянина. Аналогічне провадження зареєстроване в органах італійської прокуратури. На сьогодні в рамках зазначеного затримання ми перебуваємо в контакті як з правоохоронними органами Італії, так і з адвокатами пана Марківа. Ми не маємо жодних причин не довіряти італійському правосуддю», – зазначив Євген Єнін.

4 липня в місті Павіа суд обиратиме Віталію запобіжний захід. За даними ГПУ, у Віталія Марківа, крім українського, був ще італійський паспорт. Однак український МЗС розглядає його в першу чергу як громадянина України. Справу взято під особливий контроль, повідомив офіційній представник Департаменту консульської служби Міністерства закордоних справ України Василь Кирилич.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані

«Я хотів би підтвердити, що консул буде присутній на судовому засіданні 4 липня 2017 у справі Віталія Марківа. Консулом встановлено контакт з адвокатом затриманого та узгоджено алгоритм подальших дій. Рідні Віталія Марківа поінформовані про його затримання. Справа про затримання громадянина України Віталія Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані», – сказав Василь Кирилич.

3 липня біля італійського посольства в Києві зібралися на акцію протесту друзі і однополчани Віталія Марківа. Лідери української громади в Мілані написали звернення до уряду Італії і висловили невдоволення тим, що деякі медіа вже засудили Віталія, без судового процесу, піддаючи його медійному осудженню, використовуючи, в деяких випадках, справжні фейки.

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