МЗС: умови утримання затриманого в Італії українця Марківа – задовільні

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що представники консульства відвідали українського військового Віталія Марківа, затриманого в Італії за звинуваченням в убивстві італійського фоторепортера на Донбасі.



За даними консульської служби МЗС, умови утримання Марківа – задовільні, морально-психологічний стан – нормальний.

Українські дипломати додають, що сьогодні в італійському місті Павіа мало відбутися засідання суду у справі Марківа, проте суд не розглядав справу по суті і не ухвалював рішення щодо запобіжного заходу.

У ніч з 30 червня на 1 липня в італійському місті Болонья арештували бійця української Нацгвардії Віталія Марківа, який воював у добровольчому батальйоні імені Кульчицького. Італійські силовики звинувачують Марківа в тому, що в 2014 році він вів мінометний обстріл передмістя Слов’янська, яке тоді контролювали бойовики, внаслідок чого загинув італійський журналіст Андреа Роккеллі.

Однополчани Віталія Марківа, які влаштували пікет біля посольства Італії в Києві, стверджують, що звинувачення безпідставні, оскільки зброя, з якої був убитий італійський журналіст, тоді навіть не була на озброєнні підрозділу, в якому служив Марків.

У прес-службі батальйону Національної гвардії імені Кульчицького 4 липня повідомили, що суд на добу переніс засідання з розгляду запобіжного заходу для Марківа через необхідність ознайомлення адвоката з матеріалами справи.