Аваков заявляє, що готовий свідчити в суді Італії на захист нацгвардійця Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков готовий виступити зі свідченнями в суді Італії на захист заарештованого в цій країні військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.

«Ми вважаємо, що це абсолютно невмотивоване затримання солдата Марківа, якого звинуватив один з італійських журналістів, що він чув у розмові з ними, що це він убив журналіста Роккеллі… На цій підставі нашого солдата чотири місяці тримають у в’язниці», – сказав Аваков 16 листопада в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

30 червня 2017 року в Італії затримали українського військовослужбовця Марківа за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу міста Слов’янська Донецької області в травні 2014 року. Українець перебуває в італійському місті Павіа.

За даними українського слідства, загибель Андреа Роккеллі та його колеги сталася внаслідок артобстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків. Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що італійський фотожурналіст був убитий, коли перебував на непідконтрольній українській владі на той момент території між позиціями збройних формувань і угруповань бойовиків. При цьому він відвідав «сіру зону» без погодження з офіційною владою України. Заступник генпрокурора розповів, що українське слідство не встановило осіб, які могли б бути причетні до загибелі Роккеллі. При цьому українська сторона не отримувала від італійських правоохоронців клопотань про міжнародну правову допомогу у справі про вбивство Роккеллі.

Генеральна прокуратура також не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України. Адвокат Марківа запропонував прокурорам і представникам італійської поліції разом поїхати в Україну для проведення серії експертиз на горі Карачун Донецької області.

16 листопада Арсен Аваков звернувся до міністра закордонних справ Італії Анджеліно Альфано з листом у зв'язку з відхиленням клопотання Марківа із закликом звернути увагу на справу, щоб уникнути спекуляцій. Міністр розмістив у Twitter скрін листа, в якому зазначається, що прокуратура Італії «залишає без уваги надану їй інформацію щодо визначення позиції солдата Марківа...»