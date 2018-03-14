Батальйон імені Кульчицького у День добровольця закликав Італію звільнити нацгвардійця Марківа

У День добровольця 14 березня в Києві ветерани і бійці батальйону оперативного призначення імені Героя України Сергія Кульчицького проводять акцію на підтримку нацгвардійця Віталія Марківа, який дев’ятий місяць перебуває під вартою у Мілані за підозрою у причетності до вбивства італійського репортера на Донбасі.

Акція почалася на майдані Незалежності в Києві, далі бійці пішли до посольства Італії в Україні.

Як повідомив Радіо Свобода один із координаторів акції, старший лейтенант Євген Іваненко, бійці-побратими Марківа вимагають від італійської сторони чесного розслідування справи. Крім того, у День добровольця бійці вшановують пам’ять загиблих побратимів і Героїв Небесної сотні.

«Сьогодні у нас дві події: День добровольця, і ми зібралися покласти квіти до пам'ятника Небесній сотні. А другий захід у нас – піша хода до посольства Італії, оскільки наш побратим Марків перебуває в Італії під арештом. У тюрмі», – пояснив Іваненко.

Віталій Марків добровільно вступив до лав Національної гвардії України у складі батальйону оперативного призначення імені Кульчицького та протистояв підтримуваним Росією бойовикам на околицях Слов’янська Донецької області.

30 червня 2017 року старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа затримали в аеропорту Болоньї за підозрою в убивстві з міномета італійського фоторепортера Андреа Роккеллі, який загинув біля Слов'янська Донецької області 24 травня 2014 року. Генеральна прокуратура України й італійський адвокат арештованого Раффаелле Делла Валле заперечують причетність Марківа до загибелі журналіста. Восени минулого року суд міста Павії відмовив українцеві в домашньому арешті, пояснивши це небезпекою його втечі.

Віталій Марків перебуває під вартою в Мілані. Початок судового процесу передбачають цієї весни.

Акції на підтримку Марківа відбулись у багатьох країнах світу, зокрема в Італії, у лютому-березні цього року.