У Києві, під стінами посольства Італії в Україні, мітингували на підтримку бійця Національної гвардії Віталія Марківа, який вже 8 місяців перебуває під арештом в Італії за звинуваченням у загибелі журналіста Андреа Роккеллі в зоні АТО. Серед учасників мітингу – побратими Марківа з батальйону імені Кульчицького Національної гвардії України, інші військові, громадські активісти і рідні заарештованого бійця. Як пояснюють активісти, вони хочуть привернути увагу італійського суспільства до справи Марківа, аполітичного правосуддя й справедливого вироку. Від посольства до учасників так ніхто й не вийшов. Тим часом активісти повісили банер із зображенням Марківа на протилежній будівлі.