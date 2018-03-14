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14 Березень 2018, Київ 18:21
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У Києві вимагали звільнення заарештованого в Італії нацгвардійця Марківа (відео)

У Києві вимагали звільнення заарештованого в Італії нацгвардійця Марківа (відео)
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У Києві, під стінами посольства Італії в Україні, мітингували на підтримку бійця Національної гвардії Віталія Марківа, який вже 8 місяців перебуває під арештом в Італії за звинуваченням у загибелі журналіста Андреа Роккеллі в зоні АТО. Серед учасників мітингу – побратими Марківа з батальйону імені Кульчицького Національної гвардії України, інші військові, громадські активісти і рідні заарештованого бійця. Як пояснюють активісти, вони хочуть привернути увагу італійського суспільства до справи Марківа, аполітичного правосуддя й справедливого вироку. Від посольства до учасників так ніхто й не вийшов. Тим часом активісти повісили банер із зображенням Марківа на протилежній будівлі.

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