Журналісти Італії позиваються проти України у зв’язку із загибеллю свого колеги на Донбасі

Організації італійських журналістів висунули цивільний позов проти держави Україна у зв’язку із загибеллю їхнього колеги Андреа Роккеллі на Донбасі чотири роки тому. Адвокати асоціацій журналістів представили позов 6 липня в суді присяжних містечка Павії біля Мілана під час першого засідання суду в справі обвинувачення українського солдата Віталія Марківа в причетності до загибелі італійського репортера Роккеллі та російського дисидента, перекладача Андрія Миронова. Цей позов подали Національна федерація італійської преси (FNSI), Асоціація журналістів Ломбардії та Асоціація фоторепортерів Cesura Lab, яку заснував Андреа Роккеллі.

Як стало відомо Радіо Свобода, журналістські організації висунули позов на ім’я посла України в Італії Євгена Перелигіна. За даними дипломатичних джерел, суть цього позову наразі невідома. До наступного засідання у справі, призначеного на 14 вересня, дипломати у співпраці з адвокатом підсудного Раффаеле делла Валле мають виробити подальший план дій української сторони.

Як вважають довірені дипломатичні джерела Радіо Свобода, справа Марківа стає політичною і переходить на вищий рівень, адже тепер ідеться не лише про обвинувачення громадянина України в убивстві, а в цьому злочині обвинувачують державу Україна. Інтереси країни захищатиме посольство України в Італії спільно з міністерством юстиції України.

На засіданні були присутні обвинувачений Віталій Марків, адвокати обох сторін та їхні родичі і друзі. Серед учасників також були представники дипломатичного корпусу України в Італії, кілька десятків активістів української громади з національними стягами, які біля будівлі суду влаштували флешмоб на підтримку арештованого співвітчизника.

Оприлюднили графік судових засідань: до 30 листопада цього року мають відбутися п’ять засідань у справі, два суди у вересні, одне в жовтні і два в листопаді. До постійних телевізійних зйомок процесу рішенням суду допустили Радіо Свобода. Також суд висвітлюватимуть один італійський телеканал і російський державний канал «Россия-1».

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Як повідомив Радіо Свобода голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, судова зала була вщерть заповнена. Сьогоднішнє перше засідання було формальним, питання по суті не розглядалося. 14 вересня має розпочатися заслуховування свідків у справі.

29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії 12 місяців перебуває під вартою у в’язниці в Мілані після того, як 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї після прибуття з дружиною у відпустку до своєї матері, яка живе в області Марке.

Український військовий відкидає усі звинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Миронова. Адвокат підсудного Раффаеле делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а слідство упередженим, тому в розмовах з Радіо Свобода неодноразово висловлював занепокоєння судовим процесом, який почався.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера. Звернення української влади сприяти розслідуванню та створити двосторонню слідчу групу італійські судові органи не взяли до уваги.