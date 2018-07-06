Суд у справі нацгвардійця Марківа почався в Італії

У Павії на півночі Італії 6 липня почався судовий процес у справі 29-річного бійця Національної гвардії України Віталія Марківа. Його обвинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі, російського перекладача Андрія Миронова і в спробі убивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона 24 травня 2014 року під час воєнних дій біля Слов’янська Донецької області.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на засіданні присутні сам Марків, якому дозволили вийти з клітки і сісти біля свого адвоката, його мати із чоловіком-італійцем, а також батьки й наречена Андреа Рокеллі.

Справу розглядатиме суд присяжних. Журналістів із камерами в залу суду наразі не пустили – судді визначають, які саме дві знімальні групи будуть допущені. Попередньо адвокати обох сторін не висловили заперечень щодо відеозйомок.

За прогнозами захисника Віталія Марківа, цього місяця відбудеться лише кілька засідань, потім процес продовжиться вже восени.

Потерпілою стороною на процесі виступають родина загиблого фотожурналіста з адвокатом Алессандрою Баллеріні, профспілкова Федерація італійської преси і регіональна Асоціація журналістів Ломбардії.

Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії 12 місяців перебуває під вартою у в’язниці в Мілані після того, як 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї. Туди він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері, яка живе в області Марке.

Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі й Миронова. Адвокат підсудного Раффаеле делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а слідство упередженим, тому в розмовах із Радіо Свобода неодноразово висловлював занепокоєння судовим процесом, який починається.

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Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера. Звернення української влади сприяти розслідуванню і створити двосторонню слідчу групу італійські судові органи не взяли до уваги.