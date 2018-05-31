У Римі вимагали звільнити ув’язнених у Росії українців

У Римі громада українців провела 31 травня маніфестацію неподалік посольства Росії в Італії з вимогою звільнити громадян України, ув’язнених Москвою.

Активісти згадали поіменно десятки обвинувачених цивільних і військових, зокрема і трьох бранців, які голодують: Олега Сенцова, Олександра Кольченка і Володимира Балуха, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ми українці, виходимо на площі світу, щоб протестувати проти несправедливості. Свободу політичним в'язням!» – наголосила на мітингу активістка Мар'яна Тріль.

Згадали також про 29-річного Віталія Марківа, який майже рік перебуває під вартою в Італії за обвинуваченням у причетності до вбивства фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі 24 травня 2014 року. Суд над ним почнеться 6 липня у місті Павії.

«На жаль, довга рука Кремля сягнула й Італії», – сказала активістка Тріль.

Флешмоб під час акції відобразив два «обличчя Росії». Одна Росія – «цивілізована» проводить футбольний чемпіонат світу і галасує на трибунах, інша Росія – захоплює території сусідів і садить невинних людей у тюрми.

«Бойкотуйте Чемпіонат світу з футболу в Росії 2018!», – закликали українці в Римі.

«Я вийшла з бібліотеки подивитися, що відбувається. Я живу в Римі і не чула зовсім про цю ситуацію в Україні. Вони добре роблять, що так розказують перехожим, адже тут нічого про це не знають», – сказала Радіо Свобода 26-річна Роберта, студентка медичного факультету університету La Sapienza спостерігала за акцією.

В акції взяли участь понад два десятки активістів. Одна з них – постійна учасниця й організатор флешмобів Леся Семеняк повідомила Радіо Свобода: «Ми вже п’ятий рік організовуємо подібні заходи і переконані, що вода камінь точить. Італійці по краплях отримують від нас інформацію про події в Україні і справжнє обличчя Росії».

Пікетування дипломатичних представництв Росії з вимогою звільнити українських бранців відбулися днями і в інших столицях світу.

За даними МЗС України, 24 політичних в’язнів з України перебувають в Росії, ще понад 40 в анексованому Криму.