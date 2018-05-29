Геращенко: Україна чекає офіційної відповіді Росії про обмін 23 росіян на ув’язнених українців

Україна чекає від Росії офіційної відповіді на свою пропозицію щодо обміну 23 російських громадян, засуджених за злочини проти української держави, на утримуваних Москвою українців, заявляє перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.

«Українська сторона ще раз наголошує: ми заявили, і в Мінську в тому числі, про готовність передати Росії 23 росіян, щоб звільнити українців у тюрмах Росії: і Сенцова, і Кольченка... На що в гуманітарній підгрупі російський представник сказав нам: «По нашему законодательству мы считаем Сенцова гражданином России». Це не відповідь. Ми чекаємо офіційної відповіді на нашу пропозицію. Ми будемо ще і ще раз ставити це питання», – сказала Геращенко в ефірі Радіо Свобода.

Вона також назвала «відвертою неправдою» заяву речника російського президента Дмитра Пєскова про відсутність пропозицій обміняти ув’язненого у Росії українського режисера з Криму Олега Сенцова на затриманого у Києві керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

«Важко коментувати відверту неправду, коли вона звучить із вуст прес-секретаря президента Росії. Хочу наголосити, що під час усіх зустрічей у «нормандському форматі» піднімається прізвище Сенцова – вже чотири роки: і під час телефонних перемовин, і під час тих рідкісних зустрічей, які були», – сказала Геращенко.

16 травня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі заявляла, що прогресу на переговорах у Мінську щодо звільнення заручників немає. Геращенко переконана, що питання заручників потребують тиску всього світу на Росію.

27 квітня представник Росії в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися «найближчим часом».

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.