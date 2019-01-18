На суді в Італії вперше дали слово нацгвардійцю Віталію Марківу

Підсудному в Італії українському солдату Віталію Марківу сьогодні, 18 січня, вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

У п’ятницю на шостому засіданні суду, що триває з липня минулого року, заслухали чотирьох свідків-правоохоронців оперативного підрозділу з Мілана, які проводили судово-технічну експертизу відео- і фотоматеріалів та апаратури, вилучених у родини загиблого Андреа Роккеллі та обвинувачуваного Віталія Марківа.

Також слідчі здійснювали прослуховування телефонних розмов підсудного бійця Нацгвардії.

За словами керівника слідчої групи Паоло Стороні, висновки цього розслідування, що почалося на початку 2017 року, вони робили виключно на базі вилучених матеріалів та телефонних прослуховувань. Огляд місця трагічної події в Україні італійські слідчі не здійснювали.

Свідки продемонстрували на суді чимало фото знімків із зображенням Віталія Марківа в зоні бойових дій, зокрема на місці його дислокації – горі Карачун. З-поміж цих фото із цифрових носіїв інформації, вилучених у Марківа, були світлини брутальних сцен, зокрема рештки обгорілого тіла. На іншій фотографії боєць Нацгвардії Марків разом із побратимами тримає прапор із нацистською символікою, а поруч на стіні висить синьо-жовтий стяг України.

На вимогу адвоката захисту Раффаелле делла Валле суддя дозволила підсудному прокоментувати ці світлини.

Віталій Марків, який добре володіє італійською мовою, пояснив, що на одному фото, яке йому надіслали через Вайбер – обгорілі рештки тіла терориста Мотороли. На другому знімку, розповів підсудний, він разом з іншими солдатами, демонструє нацистський прапор, який українці вилучили у сепаратистів.

Також карабінери демонстрували відео, яке зробив Віталій Марків, де видно зону фабрики «Зеус», поруч із якою загинули журналісти. Але зйомки ці проводилися після 24 травня 2014 року – дня загибелі репортера Андреа Роккеллі та його перекладача.

Адвокат захисту Делла Валле виступив з протестом і просив суддю не брати до уваги дані слідства, які, на його думку, не мають стосунку до суті питання судової справи: причетний Марків до вбивства чи ні? Суддя порадила захисникам українця підготувати перелік подібних матеріалів – потім їхню вагомість для справи вирішуватиме суд.

На думку адвоката, згаданими фото прагнуть спекулювати, щоб представити його підсудного цинічним або жорстоким солдатом.

«Але це не має стосунку до суті справи. Головне завдання: довести, що сталося 24 травня 2014 року (піж час загибелі Роккеллі на околиці Слов’янська – ред.). Досі ніхто цього не може пояснити. Невідомо, хто і з якої зброї тоді стріляв у репортерів», – підсумував у розмові з журналістами адвокат Рафаелле Делла Валле.

Від цивільних позивачів перебіг суду для Радіо Свобода прокоментував колишній мер мілана, адвокат Джуліано Пізапія. Він представляє інтереси Спілки журналістів Італії, які обвинувачують у загибелі свого колеги державу Україна.

«Це важливий і делікатний процес, необхідно виявити усі елементи, які допоможуть з’ясувати правду. Як представники профспілки, ми вимагаємо продемонструвати всю документацію, заслухати усіх свідків, які можуть сказати, хто ж винен у смерті італійського фотожурналіста», – зазначив правник Пізапія.

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Наступне засідання суду відбудеться через тиждень, 25 січня. Будуть слухати експертів із балістики, італійського дипломата та військового експерта. А 8 лютого сторона обвинувачення просить свідчити народний депутатів Верховної Ради України Андрія Антонищака та Богдана Матківського, а також українського прокурора, який керував розслідуванням справи Роккеллі в Україні.

29-річний нацгвардієць Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, був заарештований 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. ого звинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова внаслідок стрілянини біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність. Його адвокат Рафаелле Делла Валле вважає обвинувачення проти Віталія Марківа безпідставними, а слідство упередженим. Україна також заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера.

Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягає на версії умисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії 6 липня цього року висунули позов проти держави України у зв’язку із загибеллю їхнього колеги Андреа Роккеллі. Обвинувачення проти Віталія Марківа та держави Україна об’єднані в одну справу.