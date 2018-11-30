Автомати і мінометний обстріл – суд у справі Марківа заслухав головного свідка обвинувачення

В італійському місті Павія 30 листопада відбулося четверте слухання у справі військового Національної гвардії Віталія Марківа, якого звинувачують у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі 2014 року під Слов’янськом.

У суді виступив головний свідок обвинувачення – французький журналіст Вільям Рогелон, який був поруч із Роккеллі та російським репортером Андрієм Міроновим, коли ті загинули. Рогелон свідчив протягом понад чотирьох годин.

За словами Рогелона 8 травня 2014 він прилетів до Києва. Потім вирушив у Донецьк, щоб висвітлювати вибори. Рогелон, за його словами, мав «акредитацію» від незаконного збройного угруповання «ДНР». Він познайомився з Роккеллі в готелі у Слов’янську, коли повернувся зі зйомок у Донецьку. Разом вони вирішили вирушити на зйомки під Слов’янськ, де саме точилися бойові дії.

За словами Рогелона, вони поїхали на таксі й потрапили під обстріл. Французький журналіст наголосив під час свідчення в суді, що події наштовхували на думку, що чекали саме на них. Мовляв, вони з колегами дуже голосно вигукували, що вони – журналісти, але це не допомагало.

Він згадав цивільного в спортивному костюмі, який попередив їх, що поблизу працює снайпер. У попередніх свідченнях Рогелон не згадував цього епізоду.

Журналіст пригадав, що спочатку була автоматна черга, потім почався мінометний обстріл. Вони спробували переховуватися в балці, але в якийсь момент Рогелон побачив, що Роккеллі та Миронов вбиті. Сам він теж був поранений, але зміг дістатися блокпосту. За його словами, це були проросійські сепаратисти. Вони допомогли йому дістатися лікарні, бо він мав перепустку від бойовиків «ДНР».

Рогелон розповів, що в лікарні не погодився на загальний наркоз, а доза місцевого знеболювального була замала. Тому мінометні уламки з нього витягали ледь не наживо. Після цих слів у залі суду пролунав шепіт: «Він що – Рембо?».

Щодо питання, чи бачив він, звідки стріляли, свідок чіткої відповіді не дає. Але припускає, що сепаратисти не стріляли. В іншому випадку, на його думку, вони б вбили його на блокпості, коли він натрапив на нього після обстрілу.

Між тим, під час перехресного допиту Рогелон повторив, що ніколи не бачив українських військових. Таким чином, він повернувся до своїх свідчень 2014 року.

Одна з адвокатів Марків Донателла Рапетті, коментуючи засідання, звернула увагу, що Рогелон визнав, що не бачив стрілків:

«В цілому задоволена сьогоднішнім процесом, не було ніяких несподіванок. Свідок був дуже емоційний і видно було, що йому досить боляче й зараз, після чотирьох років згадувати ті моменти. Але, не дивлячись на емоції і страждання, він визнав, що не бачив, хто ж саме в них стріляв», – сказала вона.

На самому початку засідання зробили заяву адвокати Бертоні на Клерічі, які захищають в суді державу Україна (у липні до справи нацгвардійця Віталія Марківа був долучений позов від місцевої спілки журналістів до держави Україна).

Захисники наголосили, що суд не має жодного доказу, що Віталій Марків виконував накази українського командування. Та суд вирішив не задовольняти клопотання, тому держава Україна залишається в процесі.

Наступне засідання у справі суд призначив на 14 грудня. Це буде останнє слухання в цьому році. Далі план судових засідань розписаний до квітня.

29-річний нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії понад рік перебуває під вартою, його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї.

Адвокат підсудного Рафаелє Делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а слідство упередженим.

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Український військовий відкидає всі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера. Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягає на версії умисного убивства фотокореспондента під час війни на Донбасі.