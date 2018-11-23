У справі нацгвардійця Марківа заслухали перших свідків

В італійському суді у місті Павія відбулося третє засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого італійське слідство підозрює у вбивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу міста Слов’янська Донецької області в травні 2014 року. Засідання стало першим, де справу почали розглядати по суті.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, протягом трьох із половиною годин учасники процесу заслухали перших двох свідків по справі. Перший – представник слідчої групи карабінерів, які після загибелі фотографа 2014 року відкрили першу кримінальну справу з розслідування причин його смерті. Під час судового засідання він розповів, що забирав тіло загиблого італійського фотографа Андреа Рокеллі.

Другим свідком у справі став Лука Майоккі, італійський підприємець, власник керамічної фабрики у Слов’янську. За допомогою супутникових знімків він детально розповів про розташування сил підтримуваних Росією бойовиків у зоні фабрики, а також описав ушкодження, яких зазнала фабрика внаслідок мінометних обстрілів.

Майоккі уточнив, що станом на квітень 2014-го склади його фабрики були зайняті бойовиками. Він додав, що охоронець саме його підприємства знайшов тіла загиблих: фотографа Рокеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова.

Також на засіданні були присутні адвокати, яких призначили захищати у цій справі інтереси держави Україна. Відповідний тендер на юридичні послуги провели лише минулого тижня, тож італійські правники не встигли ознайомитись із деталями справи. Минулого засідання спілка журналістів регіону Ломбардія подала позов проти України, який об’єднали зі справою.

Адвокат Віталія Марківа Рафаелє Делла Валле залишився задоволеним засіданням.

«Ми дуже задоволені, нарешті повноцінний процес розпочався. Відповіді перших свідків нас влаштовують, і я радий, що початок процесу пройшов без будь-яких конфліктів», – зазначив він.

Наступне засідання відбудеться 30 листопада. На ньому заслухають головного свідка у цій справі – французького фотографа Вільяма Рогелона. Він був в одній машині із загиблим італійцем і був тяжко поранений.

29-річний нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії понад рік перебуває під вартою, його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї.

Український військовий відкидає всі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

Адвокат підсудного Рафаелє Делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а слідство упередженим.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера. Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягає на версії умисного убивства фотокореспондента під час війни на Донбасі.