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23 Листопад 2018, Київ 23:11
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У італійській Павії заслухали перших свідків у справі нацгвардійця Марківа – відео

У італійській Павії заслухали перших свідків у справі нацгвардійця Марківа – відео
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В італійському суді у місті Павія відбулося 3 засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Воно стало першим, де справу почали розглядати по суті. Протягом трьох з половиною годин учасники процесу заслухали перших свідків по справі. Їх було двоє. Перший – представник слідчої групи карабінерів, які після загибелі фотографа 2014 року відкрили першу кримінальну справу з розслідування причин його смерті. Другий – Лука Майоккі, італійський підприємець, власник керамічної фабрики у Слов’янську. Підтримати Віталія Марківа до Павії також приїхало чимало українців з усієї Італії.

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