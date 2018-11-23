У італійській Павії заслухали перших свідків у справі нацгвардійця Марківа – відео

В італійському суді у місті Павія відбулося 3 засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Воно стало першим, де справу почали розглядати по суті. Протягом трьох з половиною годин учасники процесу заслухали перших свідків по справі. Їх було двоє. Перший – представник слідчої групи карабінерів, які після загибелі фотографа 2014 року відкрили першу кримінальну справу з розслідування причин його смерті. Другий – Лука Майоккі, італійський підприємець, власник керамічної фабрики у Слов’янську. Підтримати Віталія Марківа до Павії також приїхало чимало українців з усієї Італії.