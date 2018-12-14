Суд у справі Марківа в Італії: допитали свідків-журналістів

В італійській Павії 14 грудня відбулося п'яте судове засідання в справі українського військового Віталія Марківа, обвинувачуваного у причетності до вбивства італійського фотографа на Донбасі 24 травня 2014 року. Заслухали від сторони обвинувачення п’ять свідків-італійських журналістів, які у той час перебували в зоні бойових дій.

Ключовими цього дня стали свідчення фотографа Марчелло Фаучі та журналістки Іларії Морані, які після загибелі колеги Андреа Роккеллі спілкувалися телефоном з Віталієм Марківим, і той їх попередив не їхати на місце трагічного інциденту через високий рівень небезпеки в районі поблизу Слов'янська. Видання Corriere della Sera 25 травня 2018 року опублікувало статтю кореспондентки Морані про те, як загинув Роккеллі. Саме на цій статті сторона обвинувачення ґрунтує обвинувачення щодо українського солдата.

На суді 14 грудня фоторепортер Фаучі підтвердив, що Марківа знав з часу січневих революційних подій у Києві 2014 року і потім контактував з ним для збору інформації для своєї журналістської роботи. У своїх відповідях фотограф виявляв невпевненість, але стало чітко зрозуміло, що Марчелло Фаучі не пам'ятав добре місце і зміст згаданої телефонної розмови та не надав їй тоді особливого значення. Відповідно, кажуть для Радіо Свобода адвокати підсудного, зміст цієї розмови не є елементом обвинувачення щодо Віталія Марківа.

Свідчення ж Іларії Морані були акцентовані на тому, чи знала вона про військове звання підсудного, адже в заголовку її публікації Марківа називають капітаном, тобто командиром, який нібито віддавав накази військовим. За словами журналістки, заголовок писала не вона, але зі слів «інформатора» тобто самого Марківа, зрозуміла, що він обіймав керівну посаду у своєму підрозділі. «Він часто говорив про військових «мої люди», і так я зрозуміла, що він був керівником», – сказала свідок Морані. Двоє свідків вказали різний час і місце розмови. Незрозумілим залишилося також, якою мовою спілкувалися журналісти з «інформатором»: фотограф Фаучі стверджує, що лише італійською, а Морані, яка раніше казала, що частково італійською та англійською, сьогодні зазначила, що лише італійською.

Решта свідків-журналістів, які брали участь у впізнанні тіл загиблих (Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова), одностайно повторювали про велику небезпеку в зоні, часті вибухи, постріли та присутність проросійських сепаратистів, з якими вони спілкувалися регулярно. На Донбас ці репортери прибули з українського боку через Київ.

Свідчення журналістів не внесли жодного доказу щодо обвинувачуваного, зауважив Радіо Свобода за підсумками засідання Раффаелле делла Валле. «Поки що без тріумфу, хай вирішують судді, але, дійсно заслуханий матеріал не може вважатися доречним для підтвердження відповідальності підсудного», – наголосив захисник українця Марківа.

Присутні на суді батьки загиблого фотографа та адвокати вкотре категорично відмовилися спілкуватися з Радіо Свобода і залишили трибунал через боковий вихід з метою уникнути зустрічі з пресою.

Наступне засідання в справі відбудеться 18 січня 2019 року. Слухатимуть знову свідків сторони потерпілих – італійських правоохоронців, які проводили розслідування.

29-річний нацгвардієць Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, був заарештований 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова внаслідок стрілянини біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

Адвокат підсудного Раффаеле Делла Валле вважає обвинувачення проти Віталія Марківа безпідставними, а слідство упередженим. Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера. Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягає на версії умисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії 6 липня цього року висунули позов проти держави України у зв’язку із загибеллю їхнього колеги Андреа Роккеллі. Обвинувачення проти Віталія Марківа та держави України об’єднані в одну справу.