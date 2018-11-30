Суд у справі Марківа в Італії: доказів провини солдата досі немає

В Італії у місті Павії 30 листопада відбулося четверте засідання суду над українським солдатом Віталієм Марківим, котрому інкримінують причетність до вбивства італійського фотожурналіста на Донбасі чотири роки тому. Один з головних свідків у справі – французький фотограф Вільям Ругелон підтвердив свою версію, що в іноземних репортерів стріляли з боку українських сил, але не вказав, хто саме.

​У першій частині засідання суду адвокати, які представляють інтереси України, підняли клопотання про відсутність юрисдикції трибуналу міста Павії щодо розгляду цивільного позову проти України. Захисник Адвокат Нікколò Бертоліні Клерічі пояснив, що в актах обвинувачення немає згадки про ієрархічне підпорядкування підсудного державним військовим структурам України. У матеріалах справи, як відомо, йдеться про підсудного як парамілітарного службовця, але чіткого опису функцій українця у зоні бойових дій не зазначено. Сторона потерпілих виступила проти цього, і суддя клопотання адвокатів України відхилила.

Друга частина засідання була присвячена слуханню свідка – французького репортера Вільяма Ругелона, який 24 травня 2014 року був важко поранений під час стрілянини біля Слов’янська, коли загинули італієць Андреа Роккеллі та росіянин Андрій Миронов. Фотограф Ругелон, як і в попередніх свідченнях під час досудового слідства, відзначився суперечливими плутаними повідомленнями.

Спочатку він заявив, що ніколи не бачив українських солдатів, а потім вже розрізняв їх за формою, хоча в зоні інциденту бачив тоді лише сепаратистів. Про них, до речі, Ругелон позитивно відгукувався як про «чемних людей». На запитання адвокатів захисту свідок не зміг уточнити, хто стріляв у них, коли група іноземців перебувала в ямі, а довкола француз бачив лише сепаратистів.

Свідок практично підтвердив свою версію, не зміг назвати, хто ж стріляв у журналістів

Одна із захисників Віталія Марківа позитивно оцінила підсумок сьогоднішнього засідання для підсудного. «Свідок практично підтвердив свою версію, не зміг назвати, хто ж стріляв у журналістів. Він не міг зрозуміти, але думає, що то були українці, яких він навіть не бачив під час нападу. Тож для нас, жодної несподіванки», – сказала адвокат Донателла Рапетті для Радіо Свобода. За її словами, підзахисний почувається спокійно і впевнено.

Ми бачимо, що в судовому розгляді проти Віталія досі так і не з’вилися об’єктивні докази його провини

Присутні на засіданні активісти української громади у розмові з Радіо Свобода також позитивно оцінюють перебіг суду. «Ми бачимо, що в судовому розгляді проти Віталія досі так і не з’вилися об’єктивні докази його провини, тому віримо у виправдувальний вирок», – сказав Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців в Італії. Представники сторони потерпілих вкотре уникнули коментувати підсумки засідання.

З огляду на цікавість громадськості до процесу та велике число бажаючих брати участь у засіданнях, було прохання перенести суд у більш простору залу. Але це прохання суддя не задовольнила через відсутність більшого приміщення у трибуналі міста Павії.

29-річний нацгвардієць Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, був заарештований 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова внаслідок стрілянини біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

Адвокат підсудного Раффаеле Делла Валле вважає обвинувачення проти Віталія Марківа безпідставними, а слідство упередженим. Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера. Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягає на версії умисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії 6 липня цього року висунули позов проти держави України у зв’язку із загибеллю їхнього колеги Андреа Роккеллі. Обвинувачення проти Віталія Марківа та держави України об’єднані в одну справу.