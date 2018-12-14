Допит італійських журналістів у справі українця Марківа: питань більше, ніж відповідей

На півночі Італії у місті Павії триває судовий процес над бійцем Національної гвардії України Віталієм Марківим. Понад півтора року він перебуває у міланський в'язниці за обвинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа біля Слов’янська 24 травня 2014 року. У п’ятницю, 14 грудня, на черговому п’ятому засіданні від сторони обвинувачення заслухали свідків – італійських журналістів, які були тоді на Донбасі.

З-поміж розповідей п’яти очевидців подій ключовими стали свідчення фотографа Марчелло Фаучі та журналістки Іларії Морані. Після загибелі колеги Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова згадані репортери-свідки спілкувалися телефоном з Віталієм Марківим. Дзвонив українцю Фаучі, а колега Морані поруч слухала розмову через гучний зв'язок.

Під час тієї розмови український військовий порадив італійцям, щоб не їхали в район біля Слов'янська через високий рівень небезпеки. Невідомо, коли відбулася ця розмова: у день трагічного інциденту 24 травня 2014-го, як стверджує Марчелло Фаучі, чи наступного дня, як це вказує Іларія Морані. Адже її стаття про загибель Роккеллі з цитатами Марківа газета «Корр'єре делла Сера» опублікувала саме 25 травня 2018-го, через кілька годин після факту спілкування з бійцем, уточнила кореспондентка. Саме на цій статті прокурор ґрунтує обвинувачення щодо українського солдата.

Сьогодні на суді фоторепортер Фаучі підтвердив, що Віталія Марківа знав з часу революційних подій у Києві взимку 2014 року і потім контактував з ним для збору інформації для своєї журналістської роботи. У відповідях фотограф виявляв невпевненість і розгубленість, але стало очевидним, що Марчелло Фаучі не пам'ятав добре ні місце, ні зміст згаданої телефонної розмови, тобто не надав їй тоді важливого значення. Відповідно, кажуть для Радіо Свобода адвокати підсудного, зміст цієї розмови не може бути елементом обвинувачення щодо Віталія Марківа.

Очевидно, Фаучі не вважає солдата винним

Фаучі до того ж підтвердив, що після повернення до Києва того ж 2014 року зустрічався з Марківим, який подарував фотографу бронежилет. «Очевидно, Фаучі не вважає солдата винним», – коментує для Радіо Свобода Донателла Рапетті, захисниця підсудного.

Свідчення ж Іларії Морані були зосереджені на ролі нацгвардійця у війську в той період. Адвокат від захисту Рафаелле делла Валле поцікавився, чи знала вона про військове звання підсудного, адже у заголовку її публікації Марківа називають капітаном, тобто командиром, який нібито віддавав накази воєнним. За словами журналістки, заголовок писала не вона, але зі слів «інформатора» тобто Марківа, зрозуміла, що він обіймав керівну посаду у своєму підрозділі. «Він часто говорив про військових «мої люди», і так я зрозуміла, що він був керівником», – сказала свідок Іларія Морані. Ці обидва свідки вказали ще різний час і місце розмови. Не зрозумілим залишилося також, якою мовою спілкувалися журналісти з «інформатором»: фотограф Фаучі стверджує, що лише італійською, а Морані раніше казала частково італійською та англійською, сьогодні зазначила, що лише італійською.

Решта свідків-журналістів, які робили опізнавання тіл загиблих (Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова), одностайно повторювали про велику небезпеку в зоні, часті вибухи, постріли та присутність проросійських бойовиків, з якими вони спілкувалися регулярно. На Донбас ці репортери прибули з українського боку через Київ.

За підсумками засідання, свідчення журналістів стали доволі відносними і не внесли жоднісінького доказу на рахунок обвинувачуваного, зауважив Радіо Свобода Раффаелле делла Валле. «Поки що без тріумфу, хай вирішують судді, але, дійсно заслуханий матеріал не може вважатися таким, що підходить для підтвердження відповідальності підсудного» – підсумував захисник українця Марківа.

Присутні на суді батьки загиблого фотографа та адвокати родини вкотре категорично відмовилися спілкуватися з Радіо Свобода і залишили трибунал через боковий вихід з метою уникнути зустрічі з пресою.

Від сторони обвинувачення голова Спілки журналістів Італії Джузеппе Джульєтті позитивно оцінює перебіг процесу, а саме, як він наголошує, «початок обговорення динаміки цього убивства». «Я не знаю, хто винний. Ясно, що журналісти там були по роботі і хтось у них вистрелив. Ми хочемо зрозуміти, хто і чому?» – сказав Джульєтті на мікрофон Радіо Свобода. Він відмовився коментувати сьогоднішні свідчення, дорікнувши натомість українським правоохоронцям бездіяльність. На думку Джульєтті, багато свідків в Україні не були допитані відразу після трагічного факту.

Наступне засідання у справі відбудеться 18 січня 2019 року. Слухатимуть знову свідків сторони обвинувачення – італійських правоохоронців, які проводили розслідування.