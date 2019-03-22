Суд у справі Марківа в Італії затягується: чекають солдатів-свідків з України

У місті Павії на півночі Італії 22 березня відбулося чергове (одинадцяте) засідання суду щодо обвинувачення нацгвардійця Віталія Марківа у причетності до загибелі італійського фоторепортера на Донбасі 24 травня 2014 року.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, суд присяжних намагався з’ясувати достовірність так званої «довідки 9 свідків захисту». Цей документ, знайдений слідчими на пропагандистському сайті «Русская весна», раніше прокурор цитував як офіційну довідку командування Нацгвардії України. Адвокати захисту вважають документ фейком.

Сьогодні версію захисту підтвердила перший свідок з України Наталія Чернолуцька, керівник юридичної служби військової частини №3066 Національної гвардії.

За її словами, під час внутрішнього розслідування з’ясувалося, що подібної довідки в Нацгвардії не видавали і її немає в реєстрі документації. Документи для внутрішнього користування у цій військовій структурі мають лише підпис офіційної особи, але не вказують адресата і не завіряються печаткою, на відміну від довідки, представленої прокурором. До того ж, прізвище командира на фіктивному документі написане з помилкою, зауважила Чернолуцька.

Аналіз правдоподібності цього паперу був важливим з огляду на легітимність свідків захисту, які повинні прибути до Італії для надання свідчень на суді.

«Для нас це засідання виявилося позитивним, бо свідок підтвердив анонімне походження документа, для нас це не є оригінал», – заявив Радіо Свобода адвокат підсудного Раффаелле Делла Валле.

На прохання захисту суддя скасувала засідання, яке планувалося на 29 березня через неготовність українських свідків-військових.

Судовий процес затягується, констатують захисники Віталія Марківа, але вони не мають наміру відмовлятися від цих важливих, на їхню думку, свідчень. Прокурор обвинувачення Андреа Дзанончеллі, зі свого боку, вважає згаданих свідків неважливими у перебігу процесу.

Суддя Анна Марія Ґатто уповноважила захисників Марківа організувати прибуття свідків-військових та, посилаючись на кримінальний кодекс Італії і міжнародні угоди, гарантувала безпеку українським свідкам.

Чергове засідання суду відбудеться 12 квітня, коли слухатимуть італійських свідків захисту: експерта з балістики та колишнього посла Італії в Україні Фабріціо Романо.

Оприлюднено такж графік подальших засідань: 17 травня, 14 червня і 21 червня.

Старший сержант Нацгвардії Віталій Марків був заарештований в Італії 31 червня 2017 року за підозрою в убивстві з міномета фоторепортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова біля Слов’янська Донецької області у травні 2014 року. Марків заперечує свою причетність до інциденту. Суд триває від 6 липня 2018 року.