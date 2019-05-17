Арсен Аваков прибув на суд в Італії у справі нацгвардійця Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув 17 травня до італійської Павії для участі у судовому засіданні в справі нацгвардійця Віталія Марківа. Крім нього, прибули п’ятеро військовослужбовців Національної гвардії України

«Сам факт цього допиту та вичерпні і переконливі покази наших свідків захисту, сподіваюся, сприятимуть встановленню істини у цій справі і дозволять італійському правосуддю винести справедливе рішення. Нам немає чого приховувати, ми відкриті і наполягаємо на невинуватості нашого солдата», – заявив Аваков.

Присутність делегації з Києва місцеві журналісти напередодні оцінили як спробу впливу на італійське правосуддя.

Аваков у відповідь заявив, що їхня присутність пов’язана винятково із бажанням «захистити нашого солдата, а не з метою тиску на італійський суд».

Сьогоднішнє засідання у справі Віталія Марківа стало 13-м за ліком. На ньому виступили останні свідки захисту. Попереду ще три засідання. За даними сторони захисту, вирок можливий до кінця червня. 24 травня з підсумковим словом виступить прокурор, а суддя має вирішити, чи проводити додаткове розслідування в Україні на місці події. 14 червня відбудеться виступ адвокатів цивільних позивачів, 21 червня – заключне слово сторони захисту.

Старший сержант Нацгвардії Віталій Марків був заарештований в Італії 31 червня 2017 року за підозрою в убивстві з міномета фоторепортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова біля Слов’янська Донецької області у травні 2014 року. Марків заперечує свою причетність до інциденту. Суд триває від 6 липня 2018 року.