«У загибелі італійця Марків не винен, стріляли сепаратисти» – захисна промова адвокатів на суді у Павії

На півночі Італії у місті Павія наближається до завершення судовий процес над українським військовим Віталієм Марківим. Його обвинувачують у причетності до умисного вбивства на Донбасі 24 травня 2014 року італійського фотографа Андреа Роккеллі, його російського перекладача Андрія Миронова та у замаху на життя французького фоторепортера Вільяма Руґелона. Оголошення вердикту очікують 12 липня. Залишилося ще одне судове засідання 5 липня, на якому закінчать слухати підсумкові аргументи сторони захисту. Минулої п’ятниці, 21 червня, адвокати підсудного заперечили усі обвинувачення прокуратури – солдат й українське військо не причетні до трагедії, постріли були з боку сепаратистів, про умисне убивство не йдеться. Сильне враження на присутніх справив 6-годинний виступ адвоката Раффаеле Делла Валле.

Упродовж годинної промови захисник України Нікколо Бертоліні Клерічі розставив акценти для спростування головних тез обвинувачення, а саме причетності нацгвардійця Марківа до загибелі двох іноземців на околиці окупованого тоді проросійськими сепаратистами Слов’янська. Він наголосив, що з-поміж заслуханих свідків (понад 30 осіб) жоден точно так і не вказав, що 24 травня 2014 року Віталій Марків був на місці служби на горі Карачун і займав саме ту бойову позицію, з якої, за твердженнями прокуратури, було видно рух цивільних осіб (журналістів) біля керамічної фабрики Zeus Ceramica.

Навіть якщо припустити, що український військовий побачив на відстані майже двох кілометрів цивільних людей і повідомив про це своєму керівництву, виникає сумнів, чи було це повідомлення лише з боку Національної гвардії або ж «наводку» дали вояки ЗСУ (які мали на озброєнні міномети). І ті й інші – у загальній кількості близько 150 вояків – перебували тоді на горі, то чому вилучати роль решти і притягувати до відповідальності лише одного Віталія Марківа, – запитує адвокат Клерічі. Він же і пояснює, що, очевидно, прокурору було неважко це зробити, адже серед військових Марків був єдиним, хто мав друге – італійське – громадянство, і закон дозволяє арештувати і судити військового в Італії.

Та є ж свідчення, що солдат радить іншим журналістам не їхати в небезпечну зону

«Прокурор наполягає, що Марків сприяв умисному убивству? Та є ж свідчення, що солдат радить іншим журналістам не їхати в небезпечну зону, а тут допомагає убивству репортерів та ще й із важкої артилерії», – ставить під сумнів аргументи обвинувачення адвокат Бертоліні Клерічі. Юридично він кваліфікує це «абсолютною доказовою несумісністю».

«Стріляли знизу від сепаратистів»

На переконання захисника, постріли, внаслідок яких загинули італієць та росіянин, були спрямовані знизу, з боку проросійських бойовиків, а не українських сил, які розміщувалися на горі надто далеко. Вільям Руґелон (французький фоторепортер, ключовий свідок обвинувачення) каже, що почув вигук «снайпер»: очевидно, стріляли близько від групи репортерів. Будь-який снайпер із дистанції майже 2 км не ладен влучити у ціль, навіть убивця американського президента Джона Кеннеді був на відстані 80 метрів від жертви, додав адвокат.

За словами Клерічі, Руґелон не впевнений, що стріляли саме з гори, але, ховаючись від перехресного вогню у ямі біля залізниці, він вигукнув «журналісти» – і постріли вмить стихли. Значить, продовжує захисник, стріляли бойовики. Як українські сили на горі могли чути цей вигук? На думку адвоката, і дослідження обстріляного таксі, яким приїхали журналісти, свідчать про горизонтальні вхідні постріли, тобто з боку тих же сепаратистів, а не з гори від українців. До того ж італійський власник фабрики Zeus Ceramica підтвердив, що зону оточили проросійські бойовики з мінометами.

Представник інтересів держави Україна на суді також повідомив присяжним про перебіг українського розслідування справи Роккеллі, яке нищівно критикував прокурор та цивільні позивачі. За його словами, у липні 2015 року українська сторона допитала перших свідків події, згодом відповідала на запит італійців та запросила їх відвідати місце трагедії для подальшого розслідування. А невдоволення прокурора, що розслідування на місці події українці провели за 20 хвилин, адвокат припустив можливим і пояснив це вкрай небезпечною тоді воєнною ситуацією.

«Призначити винного, а не знайти винуватця»

Сам прокурор не впевнений у винуватості підсудного, називає його бідолашним – і вимагає 17 років в’язниці?!

Після цього слово взяв провідний адвокат захисту Раффаеле Делла Валле, красномовний виступ якого оцінили навіть опоненти у прокуратурі. «Україна найняла дуже фахових і досвідчених адвокатів, і ми чекали такого наступу під час промови», – сказав Радіо Свобода (не під запис) чільний представник від обвинувачення. У розлогій презентації своїх аргументів Делла Валле зауважив на надзвичайній упередженості судового процесу, що триває від липня минулого року, а 29-річний хлопець тим часом – два роки перебуває під вартою. «Сам прокурор не впевнений у винуватості підсудного, називає його бідолашним – і вимагає 17 років в’язниці?!» – підвищеним тоном вигукнув адвокат.

Вживаючи професійну термінологію, стиль роботи прокуратури у процесі розслідування та судових дебатів він назвав «гіперкритичним методом»: коли надають вагу важливим, але не дієвим доказовим даним. Іншими словами, уточнив захисник, якщо немає твердих доказів твоєї вини, то я тебе зроблю винним. Високофаховий і досвідчений правник Делла Валле для оцінки дій прокурора метафорично назвав процес «марафоном поза правилами».

Відстоювати невинуватість Марківа – не означає бути противником Роккеллі

Згодом, звертаючись до родини загиблого Андреа Роккеллі, він наголосив, що шукаючи правду про причини смерті свого сина, вони стали на хибний шлях «у намаганні призначити винного, а не знайти справжнього винуватця». «Відстоювати невинуватість Марківа – не означає бути противником Роккеллі», – зазначив адвокат. При цьому, наголосив захисник, ніхто в їхній команді не стверджує, що фоторепортер Андреа Роккеллі відправився на Донбас шукати пригод на свою голову, як про Марківа висловилася адвокатка сім’ї загиблого Алессандра Баллеріні. «Ніхто не сумнівається, що 24 травня 2014 року загинули справжні професіонали – журналіст і перекладач. Вони не були наївними, а за покликом професії, як казав відомий воєнний кореспондент Ернест Хемінгуей, «йшли туди, де твориться історія». Саме цей факт єднає жертв трагічного інциденту, а не дурниці, які ми чули на суді», – сказав адвокат Раффаеле Делла Валле.

«Руґелон – не стільки свідок, як потерпілий трагедії»

Кричущим провалом обвинувачення він вважає ігнорування відеозапису за участю загиблого перекладача Андрія Миронова, «людини, приреченої на смерть, а значить її слова відверті і особливо важливі для розуміння ситуації». «Хтось сидить близько і стріляє, тут також є міномети», – говорить Миронов на місці події, що дає додатковий аргумент адвокатам стверджувати про близькі постріли саме з боку бойовиків.

Раффаеле Делла Валле зробив філігранний, на думку присутніх, аналіз виступів трьох свідків, на базі яких прокурор Андреа Дзанончеллі реконструював факти та створив обвинувальну базу. Йдеться про потерпілого тоді французького фоторепортера Вільяма Руґелона, журналістку Corriere della sera Іларію Морані і фотографа Марчелло Фаучі.

Делла Валле зауважив, що свідчення Руґелона, надані французьким слідчим 2014 року, відрізняються від його свідчень італійцям у 2018-му. У першому випадку, через чотири місяці після трагічного факту (коли потерпілий не міг точно вказати – звідки у них лучили постріли), його слова викликають більшу довіру. А другого разу, продовжує адвокат, через чотири роки, будучи розчарованим у розслідуванні, Руґелон вже більш підготовлений і говорить, що стріляли нібито з гори Карачун, із українських позицій. Тому адвокат звертає увагу суддів і на особливості психологічного стану людини, яку слід вважати не стільки свідком, а як особою, що пережила трагедію.

В умовах війни хто б там не відкрив вогонь, він не знав, що цілиться в журналістів

Згадуючи свідчення того ж француза, адвокат також заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Андреа Роккеллі та Андрія Миронова. Потерпілий утікає від місця перехресного вогню і говорить, що не зустрів жодного українського солдата – лише проросійських бойовиків, нагадує захисник. Отож, постріли, які влучили в іноземців, були знизу від сепаратистів, вони не могли цілити з гори Карачун із відстані майже 2 км, переконаний Делла Валле. За його словами, «в умовах війни хто б там не відкрив вогонь, він не знав, що цілиться в журналістів», тому абсурдно стверджувати про умисний характер убивства журналістів, на чому так наполягає прокурор.

«Статейка – основа усього процесу!»

Особливо гостро і детально Раффаеле Делла Валле розбив стрижневий аргумент обвинувачення – статтю Іларії Морані в Corriere della Sera, яку прокурор і цивільні позивачі вважають «зізнанням підсудного у скоєному злочині». «Ось цей шматок тексту, статейка – основа усього процесу! Через це ми сьогодні тут!» – голосно вигукнув захисник, демонструючи присутнім аркуш із невеликим газетним текстом. На думку захисника, ніякого зізнання у злочині немає, викладена вільна інтерпретація телефонної розмови між Віталієм Марківим і Марчелло Фаучі та Іларією Морані.

Делла Валле вважає, що з метою медійного резонансу Морані значно перебільшила почуту від солдата інформацію, ніби завдання репортера на війні – роздмухати новину, бо немає часу перевірити правдивість даних. Ба більше, вона подала аудиторії неправдиву перекручену інформацію: називає його «капітаном», бо так авторитетніше звучить джерело інформації, говорить адвокат, тоді як за правилами професії повинна була перевірити, що Марків зовсім не був на керівній посаді у Нацгвардії, не мав міномета і був не на вежі, а охороняв на горі телевізійну вишку. Виступаючи свідком на суді, Морані зізналася, що цитати у статті не дослівні і сказала: «У мене склалося враження, що він (Марків) був капітаном…». «Склалося враження», маємо справу з враженнями, думками, наголошує адвокат, а де факти?

Як зауважив захисник, під час одного з допитів Морані зізналася, що має недосконалу пам’ять, «і після цього ми віримо їй»? За версією Делла Валле, якби Марків дійсно зізнався журналістам у вбивстві їхнього колеги, вони б зовсім по-іншому реагували: розказали б про це іншим колегам, поінформували б поліцію, і вже точно через кілька місяців Фаучі не шукав би Марківа, щоб українець подарував йому бронежилет. У тій же статті, продовжує адвокат, Марків попереджає співрозмовників не їхати до місця загибелі Роккеллі і Миронова через високу небезпеку, тому знову безпідставним виглядає обвинувачення прокурора в умисному убивстві. Марчелло Фаучі – зі свого боку – подав, як каже адвокат, «куці дані про телефонну розмову, бо не хотів зраджувати друга Марківа та демонстрував колегіальну солідарність із Морані».

«Слова, як ліки»

Делла Валле звертає увагу суддів на роль слів під час спілкування: «Слова, як ліки, їх слід вживати обережно». Адвокат зізнався, що і йому під час виступу важко добирати відповідні слова, а що ж можна вимагати від солдата Марківа, який перебував на війні? Він хотів просто попередити журналістів про небезпеку і на той момент – як він міг знати, що на відстані понад 1,5 км перебували два репортери і перекладач, адже група була у складі п’яти, а не трьох осіб. Очевидно, про це Марківу сказали самі журналісти, які тоді вже володіли цією інформацією, додав захисник.

Досягти верхівки гори можна за допомогою драбини, а можна і пішки, долаючи шлях крок за кроком

Декларуючи невинуватість підзахисного, Делла Валле час від часу звертався до суду присяжних і закликав звертати увагу на факти, логіку подій, брати до уваги кожний пункт цієї історії, а не фантазії, вільні інтерпретації, фото, відеокадри, GPS та інші технічні візуальні докази, продемонстровані прокурором. «Бо досягти верхівки гори можна за допомогою драбини, а можна і пішки, долаючи шлях крок за кроком», – зазначив Раффаеле Делла Валле.

У коментарі для Радіо Свобода представник сторони обвинувачення не висловив особливих заперечень щодо інтерпретації подій з точки зору захисників. Водночас назвав недоречною критику з боку Делла Валле щодо надмірного використання аудіовізуальних засобів для демонстрації аргументів обвинувачення. «Це просто різні методи роботи, вони можуть подобатися чи ні, але їх не слід так критикувати», – додав співрозмовник Радіо Свобода.

Судовий процес – це кров, серце і голова. Відійди від комп’ютера і думай головою та відчувай справу серцем

Присутні на засіданні журналісти визнали, що остання частина виступу адвоката стала гарним уроком та пересторогою для всіх репортерів: як важливо чесно і сумлінно виконувати власну роботу за будь-яких обставин. Адже необережне слово, ще гірше – домисел, як у даному випадку, може зруйнувати життя людини.

Промовисті слова Делла Валле, які пролунали у його виступі, були не лише на адресу прокурора, а й для кожного професіонала своєї справи: «Судовий процес – це кров, серце і голова. Відійди від комп’ютера і думай головою та відчувай справу серцем».