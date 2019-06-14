За загибель репортера на Донбасі італійці вимагають від України кілька мільйонів євро компенсації

У трибуналі італійської Павії 14 червня відбулося одне з останніх судових засідань у справі українського солдата Віталія Марківа, обвинувачуваного у причетності до загибелі італійського фоторепортера на Донбасі п’ять років тому. Перед судом присяжних з підсумковим словом виступили адвокати цивільних позивачів – родини загиблого фотографа Андреа Роккеллі та журналістських організацій.

Вони заявили про підтримку версії обвинувачення. Згідно з нею, підсудний військовослужбовець Національної гвардії України Марків 24 травня 2014 року, виконуючи бойове завдання, надавав інформацію Збройним силам України про місце перебування іноземних журналістів біля фабрики Zeus Ceramica на окупованій тоді терористами території біля Слов’янська Донецької області.

Відповідно, представники цивільних позивачів погодилися з тезою обвинувачення, за якою Андреа Роккеллі та його напарник росіянин Андрій Миронов загинули внаслідок пострілів з боку гори Карачун, місця дислокації українських військ, а не від проросійських бойовиків, котрі також стріляли з важкої зброї. Захисники позитивно говорили про поведінку сепаратистів, цитуючи своїх свідків-журналістів, чим спростовували причетність бойовиків до смерті цивільних іноземців, повідомив Радіо Свобода присутній на засіданні активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

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Адвокатка Алессандра Баллеріні, захисниця сім’ї Роккеллі, гостро засудила Україну за «бездіяльність у розслідуванні обставин та причин смерті італійського фотографа». Таким чином, переконана захисниця, образили гідність батьків загиблого, які втратили довіру до української влади. За її словами, сім’я загиблого ніколи не хотіла говорити про гроші, але захисниця вимагає від суду присяжних призначити сплату компенсації родині Роккеллі на суму 1 мільйон євро – по 500 тисяч євро для матері і для батька загиблого. Для цивільної дружини загиблого Баллеріні просить 800 тисяч євро. Окреме грошове відшкодування запропоноване іншим адвокатом для сестри фотографа.

«Ми просимо вироку, який поверне спокій родині та визнає професіоналізм, пристрасть і сміливість Андреа Роккеллі», – заявила Беллеріні, додавши, що «розрив з українською владою залишається непоправним».

Захисник від асоціації фотографів-фріленсерів Cesura Lab зі свого боку попросив 15 тисяч євро компенсації від цивільного відповідача (держави Україна). Ці кошти, за його словами, будуть спрямовані на організацію професійних курсів для журналістів в Італії.

Авторитетний в країні адвокат і політик Джуліано Пізапія, який представляє Спілку італійської преси FNSI та обласну Асоціацію журналістів Ломбардії, не озвучив грошової суми відшкодування, передавши судді письмовий варіант вимог своєї сторони. Як він зазначив, гроші будуть використані з метою захисту італійських журналістів.

«Спілка італійської преси не має упереджень, вірить у презумпцію невинуватості, але думаємо також, що протягом процесу виникли моменти, які свідчать про винуватість», – сказав Пізапія.

«Адвокат Джуліано Пізапія з повагою говорив про підсудного, наголосивши, що той перебуває «тривалий час (майже два роки) під вартою» і розкритикував фото Марківа в одній місцевій газеті з підписом «ймовірний убивця». Та лишається багато сумнівів стосовно реконструкції фактів з боку обвинувачення, зважаючи на те, що українці позитивно ставилися до Роккеллі і Миронова, тоді як Миронов вважався ворогом Росії Путіна», – коментує для Радіо Свобода підсумки засідання Массиміліано Меллей, журналіст видання Milano Today.

Попереду останні три засідання суду, який триває від 6 липня минулого року. Наступної п’ятниці із промовою виступить провідний захисник підсудного Раффаелле Делла Валле та адвокат-представник України – Нікколо Бертоліні Клерічі, 5 липня підсумки захисту оглосить адвокатка Донателла Рапеллі. Вердикт очікують 12 липня.

Майже два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою у в’язниці в Мілані. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері – вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.