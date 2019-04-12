Українські нацгвардійці готові свідчити в Італії на суді у справі Марківа

Четверо службовців Національної гвардії України прибудуть 17 травня до італійської Павії, щоб виступити свідками захисту на судовому процесі у справі Віталія Марківа. Близько двох років український військовий перебуває під вартою у міланський в'язниці за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та перекладача-росіянина Андрія Миронова 24 травня 2014 року.

Про готовність побратимів Марківа свідчити на процесі оголосили 12 квітня в Трибуналі Павії під час чергового (12-го за ліком) засідання суду, що триває від липня 2018 року. На прохання адвокатів захисту з метою гарантувати цілковиту безпеку свідкам-військовим суддя Анна Марія Ґатто розпорядилася, що свідчення нацгвардійці даватимуть за ширмою без візуалізації облич, але засідання буде відкритим для публіки і преси.

Захисники Віталія Марківа вважають свідчення військових вкрай важливими для підтвердження невинуватості підсудного. Натомість сторона обвинувачення налаштована скептично до майбутніх виступів українських вояків. На думку представників прокуратури, розповіді нацгвардійців тепер не зможуть змінити перебіг справи.

«Це виглядає дивно. 5 років тому, коли італійська сторона зверталася до Генпрокуратури України по допомогу в розслідуванні смерті репортера, нам надали список 20 очевидців, де були переважно пенсіонери і безробітні... Українці не співпрацювали. А нині всі готові свідчити на захист підозрюваного?» – таке невдоволення висловлює обвинувачення, повідомили Радіо Свобода конфіденційні джерела в прокуратурі міста Павії.

На засіданні 12 квітня виступили чергові два свідки захисту – колишній посол Італії в Україні Фабріціо Романо та експерт із балістики Лука Солдаті. Перший розповів, зокрема, про оперативну організацію безпечної переправки тіла Роккеллі до Італії за активного сприяння української влади. За словами дипломата, новину про загибель італійського журналіста широко висвітлювали медіа в Україні. А місцеві політики, зокрема, в МЗС України, були поінформовані також про очікування італійської сторони щодо розслідування обставин смерті Андреа Роккеллі.

Другий свідок Солдаті, проаналізувавши судово-медичну експертизу тіл загиблих, зроблену в Україні, дійшов висновку, що Роккеллі та Миронов загинули від різної зброї. Зокрема, невеликі поранення на тілі фоторепортера та вилучені осколки свідчать, що його смерть імовірно настала внаслідок вибуху ручної гранати, а не від пострілу з автомата чи іншої легкої зброї. Водночас фахівець зі зброї наголосив, що в матеріалах справи бракує багатьох даних для точного встановлення типу зброї, якою були смертельно уражені репортер та його напарник.

Як підсумував адвокат українця Раффаелле Делла Валле, нинішні свідчення також не дали відповіді на ключові питання справи: що стало причиною смерті іноземців на Донбасі, з боку українських сил чи з боку проросійських бойовиків пролунали постріли, і головне – хто стріляв у групу репортерів.

Наступне засідання зі свідками-військовими заплановане на 17 травня. 24 травня суддя підбиватиме підсумки процесу. У червні на двох останніх засіданнях із заключним словом мають виступити прокурор та адвокати захисту.