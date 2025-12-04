Ізраїлю дозволили брати участь у «Євробаченні». Низка країн відмовилися від участі

Ізраїлю дозволять взяти участь у конкурсі «Євробачення» наступного року. Такого рішення дійшла Європейська мовна спілка (EBU) на генеральній асамблеї в Женеві, передають міжнародні медіа.

Одразу після цього повідомлення Нідерланди, Іспанія, Ірландія та Словенія відмовилися від участі у конкурсі.

Раніше національні мовники низки країн погрожували бойкотувати захід, якщо Ізраїлю дозволять брати участь, посилаючись на кількість загиблих у секторі Гази та звинувачуючи Ізраїль у порушенні правил, покликаних забезпечити нейтралітет конкурсу.

Німеччина – один із головних спонсорів «Євробачення» – заявила, що не братиме участі в конкурсі, якщо Ізраїль до нього не допустять.

Читайте також: «Суспільне» не змінить правила Нацвідбору на прохання Полякової: «дата початку війни є незмінною»

Організатори «Євробачення» зустрілися в штаб-квартирі EBU у Женеві 4 грудня для обговорення нових правил, спрямованих на те, щоб перешкодити урядам впливати на конкурс. Раніше Ізраїль звинуватили у тому, що він надавав надмірну підтримку співачці Юваль Рафаель, яка цьогоріч представляла країну на конкурсі.

Європейська мовна спілка заявила, що його члени підтримали нові правила, тому «всі члени EBU, які бажають взяти участь у конкурсі «Євробачення-2026» та згодні дотримуватися нових правил, мають право взяти в ньому участь».

В організації додали, що якби члени ЄВС не погодили нові правила, можна було б провести голосування щодо участі Ізраїлю. У такому разі для виключення країни знадобилася б абсолютна більшість голосів.

Цього року «Євробачення», що проходило в Базелі, зібрало аудиторію у 166 мільйонів глядачів із 37 країн. На тлі війни в Смузі Гази, яка почалася після атаки на Ізраїль палестинського радикального угруповання «Хамас» у жовтні 2023 року, участь у конкурсі представниці Ізраїлю супроводжувалася протестами в Мальмі та Базелі.



