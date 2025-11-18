«Карусельні» арешти перед «карусельними виборами». Як Кремль воює із вуличними музикантами

У Росії з'явився новий термін – «карусельні» арешти, якими правозахисники позначають хвилю арештів (новий арешт одразу після завершення терміну попереднього) щодо тих, хто демонструє хоч якусь незгоду з політикою Кремля і критикує війну проти України. Наприклад, співає пісні з соціально-політичним змістом на вулицях російських міст. Незалежні політологи, оцінюючи репресії, що розгорнулися проти вуличних музикантів, вважають, що вони є частиною кампанії Кремля з придушення будь-якої вуличної активності в умовах воєнного часу та напередодні виборів до Держдуми РФ.

Проєкт Радіо Свобода Idel.Реалии зібрав інформацію про війну Кремля із вуличними гуртами та виконавцями.

20-річна пермська вулична співачка Катерина Романова (Романова – це псевдонім, справжнє прізвище – Осташева – «Idel.Реалії») отримала два адміністративні арешти та обов’язкові роботи за організацію концерту в російській Пермі на підтримку петербурзького гурту Stoptime.

22 жовтня музиканти виступили на площі, яку у місті називають «Еспланада». Людей прийшло трохи більше сотні.

Перед цим, 19 жовтня, Романова написала у соціальних мережах:

«Запрошуємо всіх на вуличний концерт – вечір, де ми мирно і творчо висловимо солідарність із тими, кого намагаються позбавити голосу.

Це буде вечір, де мистецтво стане громадянським актом, а музика – мовою нашої єдності.

Ми виходимо, щоб підтримати молоду артистку Наоко і всіх, чия творчість стала актом свободи. Щоб нагадати: внутрішня свобода, народжена в мистецтві, – це те, що у нас не можна забрати.

Нехай звуки музики та сила щирих слів нагадають: наша сила – у згуртованості, а майбутнє – за тими, хто не боїться говорити і творити історію».

Єдине, що ми можемо їм повернути сьогодні, – це пам’ять і наше власне, повне життя. Жити – ось головна відповідь терору

29 жовтня 2025 року Катерина Романова взяла участь у прямому ефірі каналу «Пермь 36,6», присвяченому Дню пам’яті жертв політичних репресій.

«У них було своє «тут і зараз»: мрії, плани на завтра, кохані люди. Усе це у них відібрали. І єдине, що ми можемо їм повернути сьогодні, – це пам’ять і наше власне, повне життя. Жити – ось головна відповідь терору. Жити особливо дбайливо щодо інших і, перш за все, до себе. Потрібно цінувати кожну мить, яка у нас є. І пам’ятайте, що й наші імена будуть вимовлені з часом востаннє. Цінуйте час, який ви маєте. У цих людей його вже немає», – написала Романова після ефіру.

1 листопада Катерину Романову затримала поліція.

Telegram-канал «Пермь 36,6» повідомив, що першого листопада поліцейські склали на Романову два протоколи про адміністративні правопорушення.

«Її залишили на ніч у Ленінському ВВС [Пермі], – повідомляли журналісти. – У камері немає тепла, води та туалету, лише бетонні стіни та бетонне ліжко».

Третього листопада стало відомо, що світовий суддя судової дільниці №1 Ленінського району Пермі Катерина Мухіна визнала Романову винною за ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ («Невиконання законної вимоги про проходження медичного огляду на стан сп’яніння громадянином, щодо якого є достатні підстави вважати, що він вжив наркотичні засоби») та арештувала її на сім діб.

Перед цим, як з’ясував Telegram-канал «Пермь 36,6», «у відділку поліції, де всі вихідні утримувалася Катерина, її тримали в задушливому приміщенні, не відпускали в туалет».

Дівчині стало зле, викликали швидку.

Шостого листопада суддя Ленінського районного суду Пермі Марина Якутова залишила постанову світового суду без змін. Того ж дня суддя Ленінського райсуду Пермі Анна Казакова визнала Романову винною за ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Організація масового одночасного перебування та (або) пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку») та призначила їй 60 годин обов’язкових робіт.

Пермський правозахисник Артем Файзулін, знайомий зі справою Романової, так описав історію виникнення протягом дня першого листопада одразу двох протоколів на дівчину:

– Вранці її затримують, доставляють до відділку поліції та оформляють статтю 20.2.2 КоАП, – розповів Файзулін. – Звідки не візьмись, у співробітників поліції з’явилася людина, яка йшла через цю площу [«Еспланаду»] і не змогла потрапити вчасно на автобус. Перм’яки зараз сміятимуться, бо на величезній «Еспланаді» в центрі Пермі не змогти обійти групу громадян від 50 до 100 осіб – це треба мати якийсь позамежний топографічний кретинізм.

...пісні мають провокаційний характер. Я підтримую чинну владу та проведення спеціальної військової операції.

Правозахисник у своєму Telegram-каналі опублікував скан фрагменту, як він стверджує, заяви від невідомого громадянина до правоохоронних органів:

«<…> Дані музиканти виконували пісні осіб, які визнані іноземними агентами, критикують державну владу та дискредитують Збройні сили Росії. Під час руху [через площу] я чув пісні виконавця Noize MC, назву пісні я не знаю. Мені відомо, що виконавець Noize MC є іноземним агентом, його пісні мають провокаційний характер. Я підтримую чинну владу та проведення спеціальної військової операції. Я був обурений їхнім репертуаром <…> При русі намагався обійти цю групу людей, але вони перекрили стежку і мені довелося їх обходити газоном, внаслідок чого я запізнився на автобус, і мені довелося коригувати свої плани <…>».

Саме за таким зразком у часи СРСР писалися доноси на музикантів, письменників, художників, несанкціоновані концерти, виставки, зібрання, слухання «ворожого голосу» Радіо Свобода чи навіть про почуті на кухні розмови з критикою політики влади.

Пісні авторів, оголошених в РФ «іноземними агентами»

На початку осені музиканти петербурзького гурту Stoptime провели серію вуличних концертів, на яких виконали пісні артистів, оголошених у Росії «іноземними агентами» – Монеточки, Noize MC, Земфіри та інших.

15 жовтня поліція затримала в Санкт-Петербурзі трьох учасників гурту – вокалістку Діану Логінову (Наоко), гітариста Олександра Орлова та барабанщика Владислава Леонтьєва.

Приводом для переслідування стали відео з виступами «Стоптайму» на Невському проспекті в центрі Петербурга. Воно швидко поширювалося і набрало багато переглядів. Провладні «активісти» поскаржилися на вуличний концерт 11 жовтня, де гурт разом із глядачами співає пісню «Кооператив «Лебедине озеро» авторства Noize MC.

Музикантів звинуватили в «організації масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Логіновій та Леонтьєву призначили адміністративний арешт на 13 діб, а Орлову – на 12 діб. Суд також оштрафував Логінову на 30 тисяч рублів за статтею про «дискредитацію» армії.

Після закінчення терміну їхнього адміністративного арешту 27 і 28 жовтня поліція повторно затримала всіх трьох музикантів за статтею 20.2.2 КоАП РФ за попередні виступи, після чого їм призначили ще 12–13 діб арешту. Наоко також отримала 13 діб за статтею про «дрібне хуліганство» за нібито нецензурну лайку під час одного зі своїх виступів, а також другий штраф за «дискредитацію» російської армії.

Увечері 9-го і вранці 10 листопада Орлова та Логінову затримали втретє при виході з ізолятора.

У різних містах Росії відбулися виступи музикантів на підтримку учасників гурту Stoptime, за які артисти, що виступали, також зазнали арештів. Так, у Єкатеринбурзі музиканта Євгена Михайлова арештували на 14 діб за статтею про «дрібне хуліганство» за «вигукування гасел і порушення громадського порядку» та «дискредитацію» армії.

Попри арешти, вуличні музиканти з російських міст продовжували виступати на підтримку гурту Stoptime: так, концерт відбувся в Чебоксарах – музиканти виконали пісні Монеточки, Андрія Макаревича, Бориса Гребенщикова та інших заборонених у Росії виконавців.

Як повідомляли ЗМІ, після арешту учасників гурту Stoptime користувачі TikTok почали масово записувати протестні ролики на їхню підтримку. Крім того, в деяких російських містах відбулися не лише віртуальні, але й фізичні акції протесту. Наприклад, активіст Василь Краснов із Москви вийшов на пікет, тримаючи в руках плакат із написом «Свободу вуличним музикантам». Аналогічну акцію провела активістка з Новосибірська.

Кремль поширює практику «карусельних арештів»

«Idel.Реалії» поговорили із засновником незалежного Telegram-каналу «Пермь 36,6» Сергієм Уховим про нинішні настрої пермської молоді.

– Взагалі, у Пермі завжди було багате культурне, музичне життя, у місті завжди було багато поетів, музикантів, – сказав Ухов. – Деякі з них зараз поїхали, але інші досі грають у Пермі, і, судячи з усього, їх як і раніше досить багато.

...у зв’язку з війною опозиційні настрої у Пермі лише посилилися

Ухов також зауважив, що Перм «завжди була відома своїми протестними, опозиційними настроями».

– У 2021 році в Пермі виходили тисячі людей на мітинги на підтримку Олексія Навального. Не менш масовими були ходи у 2018 році – «Забастовка избирателей», «Он нам не царь» та інші. І ці люди ж нікуди не поділися. Не думаю, що вони раптом стали прихильниками війни чи прихильниками Путіна. Вважаю, у зв’язку з війною опозиційні настрої в місті лише посилилися. Співрозмовник «Idel.Реалії» нагадав, що «навіть після початку війни [проти України] у місті було багато одиночних пікетів»:

– Так, зараз таких пікетів через посилення репресій практично немає, але опозиційні, антивоєнні настрої в Пермі нікуди не поділися. Навіть цього року, у лютому, у місті відбувся антивоєнний пікет до третьої річниці війни. Влада всіляко намагалася його зірвати: спершу вимагали перенести захід із центру у віддалений район і на пізніший час, а потім вимкнули в цьому районі вуличне освітлення. Проте пікет відбувся.

Щодо справи Катерини Романової, Ухов заявив, що «це, безперечно, замовлення з Москви».

– У Пермі таких «карусельних» арештів ніколи не було, це перший випадок, – зазначив співрозмовник. – У Москві, звичайно ж, помітили, що в нас відбувся такий великий концерт на підтримку гурту Stoptime, і веліли провести такі репресії проти молодих людей. Повторюся, зазвичай у Пермі так не «жестять».

Також Сергій Ухов вважає, що арешт Романової здійснено і в межах «підготовки влади до виборів наступного року».

«Кремль прагне повністю зачистити будь-яку вуличну активність»

Незалежні експерти, оцінюючи репресії, що розгорнулися проти вуличних музикантів, вважають, що вони є частиною кампанії Кремля з придушення будь-якої вуличної активності в умовах воєнного часу та напередодні виборів до Держдуми.

«Я думаю, гра йде по-великому, – вважає політолог Володимир Пастухов. – Справа не в музикантах і музиці, а в луні (і не тільки Москви та Петербурга). Кремлю не подобається, як звучить вулиця. З неї приберуть трубадурів і заповнять її дурами з трубами, які виконуватимуть пісні з репертуару, схваленого радою ветеранів СВО. Коротше, Віка Цигановаforever і everywhere, у сенсі – з кожної праски. Така ось буде ненаочна агітація напередодні весняних виборів» (можливо, політолог усе ж таки мав на увазі осінні вибори до Держдуми РФ у 2026 році).

– І війна, і Путін, і всі ці геронтократи завдають важких ударів, травмують і просто ламають життя молодому поколінню, – констатував політолог Олександр Морозов. – Причому поколінню, підкреслимо, яке, власне кажучи, не виступає в цих піснях із якимось політичним протестом. Це просто вираз природності молодого життя – співати пісні або там займатися паркуром, ходити в якісь наметові походи тощо. Але в цих нових умовах Кремль, рухаючись далі «річкою війни», прагне повністю зачистити будь-яку вуличну активність. Вона одразу інтерпретується як підривна.

Дослідники проєкту «Re: Russia» зазначили, що «з початку війни у 2022 році музична цензура в Росії пройшла шлях від точкових заборон виступів артистів до системного контролю музичної та виконавської сфери».

«З початку 2024 року розширився й ідейний фокус цензури: під ударом опинилися не лише антивоєнний і політичний протест, а й повістка молодіжного нонконформізму, що трактується владою як пропаганда «аморального способу життя», – підкреслили дослідники.

При цьому вони зазначили, що коли держава «стикається з неінституційними каналами поширення небажаного контенту, у справу вступають прямі індивідуальні репресії, які мають демонстративний характер і покликані залякати потенційних порушників».

У «Re: Russia» прогнозують, що «найближчим часом можна очікувати широкої кампанії проти вуличних музикантів, які раніше не були охоплені за допомогою традиційних репресивних інструментів».

Своєю чергою, правозахисники звернули особливу увагу на те, що так звані «карусельні» арешти набувають у Росії все більшого поширення, і висловили побоювання, що за багатьма з них можуть послідувати вже кримінальні справи.

Правозахисний проєкт «ОВД-Інфо» розмістив петицію з вимогою заборонити «карусельні» арешти.

«До так званих «карусельних» арештів останніми роками регулярно вдаються перед тим, як порушити кримінальну справу за тяжкою статтею, – йдеться в петиції. – «ОВД-Інфо» відомо як мінімум 58 таких випадків. Взагалі ж таких «каруселей» набагато більше. Одна «карусель» завершилася трагічно – ростовський активіст і музикант Анатолій Березіков загинув у спецприймальнику під час відбування третього адміністративного арешту поспіль».

У петиції також підкреслюється, що «неодноразові послідовні адміністративні арешти – це псевдоправовий інструмент, який використовують співробітники правоохоронних органів, щоб помістити жертву переслідування в умови ізоляції та важкого психологічного тиску».

Прикметно, що термін «карусель» чи «карусельні» – для позначення зловживань влади – увійшов у політичне життя ще понад 20 років тому. Тоді ним позначили новий спосіб фальсифікації виборів. Ця технологія застосовувалася у Росії, а потім і в Україні – при першій спробі Віктора Януковича стати президентом. Учасники «каруселей» отримували кілька (або й десятки чи сотні) відкріпних талонів, заявляючи, що вони хочуть голосувати в іншому місці (потім талон замінили на посвідчення про тимчасову зміну місця голосування), сідали в автобус і їздили від однієї виборчої дільниці до іншої, голосуючи за вказаного їм організаторами фальсифікації кандидата.

Незалежні спостерігачі та експерти оцінюють вибори в Росії як невільні та неконкурентні. Володимир Путін, який керує Росією з 2000 року, балотувався у 2024 році вже на п’ятий термін. Усім кандидатам від непарламентських партій та самовисуванцям, які збирали підписи, Центральна виборча комісія в реєстрації відмовила.