Путін у новорічному зверненні закликав «підтримати наших героїв, учасників СВО»

Президент Росії Володимир Путін виступив із новорічним зверненням до росіян. Вдень 31 грудня за московським часом його показали в ефірі російських телеканалів на Далекому Сході.

У своєму зверненні Путін традиційно згадав росіян, які беруть участь у повномасштабній війні проти України: «Ми прагнемо порадувати, зігріти своєю увагою тих, хто потребує участі та піклування. І звичайно словом і ділом підтримати наших героїв, учасників спеціальної військової операції».

Путін заявив, що російські військові «взяли на себе відповідальність боротися за рідну землю, за правду та справедливість».

Росія четвертий рік продовжує повномасштабне вторгнення в Україну. У ніч проти 31 грудня Росія атакувала Одесу, внаслідок удару місто частково залишилося без електрики, опалення та води. Пошкодження зазнали кілька житлових будинків. Удари РФ по цивільній інфраструктурі українських населених пунктів є регулярними.

У вересні 2022 року в Росії оголосили так звану «часткову мобілізацію», але головним механізмом поповнення російської армії є укладення контракту, який фактично є безстроковим.