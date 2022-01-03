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Білорусь: Тихановська утричі випередила Лукашенка за переглядами новорічного звернення в YouTube

Фотоколаж: Світлана Тихановська та Олександр Лукашенко

Білоруська служба Радіо Свобода повідомила про кількість переглядів, зібраних новорічними привітаннями лідерки опозиції Світлани Тихановської та Олександра Лукашенка на 4 основних каналах YouTube, де вони були опубліковані.

Станом на 14:00 3 січня новорічне звернення Світлани Тихановської вже зібрало:

646,4 тисячі переглядів на офіційному youtube-каналі Світлани Тихановської;

162 тисячі переглядів на youtube-каналі Сергія Тихановського «Країна для життя»;

138,1 тисячі переглядів - на youtube-каналі «Белсат»;

49,4 тисячі переглядів - на youtube-каналі Радіо Свобода.

Загалом привітання Тихановської на основних каналах YouTube подивилися майже 1 мільйон разів.

Новорічне звернення Олександра Лукашенка дивилися так:

148 тисяч переглядів на youtube каналі телеканалу ОНТ;

106,5 тисячі переглядів на youtube-каналі державного інформаційного агентства БелТА;

74,5 тисячі переглядів на youtube-каналі СТВ (столичне телебачення);

23,5 тисячі переглядів на youtube-каналі АТН.

Загалом на момент публікації відео Лукашенка набрало близько 352 тисяч переглядів.

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