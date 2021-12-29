Тисячі християн Білорусі закликали Лукашенка зупинити насильство

Понад шість тисяч білоруських християн звернулися до режиму Олександра Лукашенка з вимогою зупинити насильство, відновити законність та провести нові президентські вибори, повідомляє сайт Релігійно-інформаційної служби України з посиланням на Invictory.

Відкритий лист підписали віряни всіх конфесій із різних регіонів країни. Серед них понад 120 священиків, пасторів та інших служителів, включно з доцентом Мінської духовної академії, рабином юдейської месіанської громади, іконописцями та ченцями.

Автори звернення зазначили: «Свідоме спотворення інформації про результати голосування на президентських виборах 9 серпня 2020 року, лжесвідчення в судах, дезінформація у ЗМІ, свідомо неправосудні рішення – це не лише порушення законів Республіки Білорусь, а й тяжкий гріх. Не бреши, не вимовляй помилкового свідчення − це Божа заповідь».

Лукашенко перебуває при владі в Білорусі від 1994 року. Після виборів президента, що відбулися 9 серпня 2020 року, його офіційно оголосили переможцем.

При цьому опозиція і Захід не визнали цих результатів, заявивши про фальсифікації на виборах. У Білорусі тривали протести з вимогою відставки Лукашенка і проведення чесних виборів. Ці акції були жорстоко придушені силовиками.