У Польщу з серпня 2020 року виїхали 23 тисячі громадян Білорусі – прикордонники

Прикордонна служба Польщі повідомила, що з 18 серпня 2020 року в країну в’їхали 23 тисячі громадян Білорусі.

За даними відомства, 12 тисяч білорусів прибули до Польщі по гуманітарних візах, 7,6 тисячі громадян Білорусі – за програмою залучення іноземних фахівців Poland.Business.Harbour, ще 3,4 тисячі подали заявку на міжнародний захист.

Це – переважно представники опозиції й учасники протестів, які зазнають переслідувань на батьківщині, вказують у Прикордонній службі.

Лише 27 грудня до Польщі в’їхали 75 білорусів із сім’ями.

Програму Poland.Business.Harbour запустили восени 2020 року для релокації білоруських IT-компаній і підприємців, у липні 2021 року її розширили на Україну, Росію, Вірменію, Грузію і Молдову. Учасники цієї програми отримують доступ до спрощеної процедури видачі візи, яка дає право працевлаштовуватися в Польщі й вести підприємницьку діяльність.

Після президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі розпочалися протести проти фальсифікації підсумків голосування і проти насильства, яке силовики застосовують до демонстрантів під час затримань, а також ув’язнення. За десять місяців у країні відкрили понад три тисячі кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їхніх штабів, учасників мирних акцій протесту. Політичними ув’язненими визнані 962 людини.

Тисячі громадян змушені були залишити Білорусь через репресії. Здебільшого люди виїжджали до Польщі, Литви й України. Громадян Білорусі, що виїхали в Росію, російська влада екстрадує на батьківщину. Один із відомих випадків – екстрадиція чемпіона світу з тайського боксу Олексія Кудіна, якого відвезли до Білорусі, незважаючи на заборону ЄСПЛ, і вже там засудили до двох із половиною років колонії загального режиму.