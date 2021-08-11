Екстрадованого з Росії спортсмена засудили в Білорусі до 2,5 року колонії через участь у протестах 2020 року

Молодечненський районний суд у Білорусі засудив відомого чемпіона бойових мистецтв Олексія Кудіна до 2,5 року колонії, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Прокурор просив про 3 роки і 6 місяців колонії. Майже всі свідки в суді були співробітниками міліції.

Олексію Кудіну висунули звинувачення за ч. 2 ст. 363 Кримінального кодексу Білорусі (опір співробітнику міліції або іншій особі, яка охороняє громадський порядок, у поєднанні із застосуванням насильства або загрозою його застосування).

У серпні 2020 року Кудін брав участь у протестах у місто Молодечно, на яких сталися сутички з силовиками. Спочатку спортсмена помістили під адміністративний арешт, потім оштрафували, а згодом порушили кримінальне провадження. У листопаді Кудін не з’явився до суду, влада оголосила його у розшук.

Спортсмена затримали в Росії в січні 2021 року. У лютому Генеральна прокуратура Білорусі надіслала запит про екстрадицію до Росії. Білоруські спортсмени написали кілька петицій до російської влади з проханням зупинити видачу. Попри заборону Європейського суду з прав людини, Росія видала Кудіна офіційному Мінську.