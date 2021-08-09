США оголосили нові санкції щодо режиму Білорусі, в тому числі щодо Олімпійського комітету країни

Сполучені Штати Америки оголосили нові санкції щодо владного режиму в Білорусі в день першої річниці президентських виборів у цій країні, заявлені результати яких широко вважають сфальсифікованими і які викликали масові протести і жорстоке придушення їх фактичною владою Олександра Лукашенка в Мінську.

Санкції будуть стосуватися, серед іншого, й Національного олімпійського комітету Білорусі після того, як там вимагали дострокового повернення з Олімпійських ігор у Токіо спортсменки, яка виступила з публічною критикою спортивних чиновників країни.

Президент США Джо Байден підписав указ про такі санкції з метою «захистити права людини і свободу висловлювання, а також притягнути Лукашенка до відповідальності, в координації з нашими союзниками і партнерами», за дії його режиму, що є «незаконним намаганням утриматися при владі за будь-яку ціну».

Санкції запроваджуються проти білоруських фізичних і юридичних осіб «за їхню роль у нападах на демократію і права людини, транскордонні репресії і корупцію», мовиться в повідомленні Білого дому.

«Я сказав лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській, що ми підтримуємо народ Білорусі в його сміливому виступі за його демократичні прагнення», – заявив Байден.

Як мовиться в повідомленні, санкції спрямовані проти осіб і компаній у визначених секторах білоруської економіки, зокрема оборонної й пов’язаної з нею промисловості, силових структур, енергетики, виробництва калійних солей і тютюнових продуктів чи транспорту.

Серед нових підсанкційних – «Білоруськалій», одне з найбільших державних підприємств і джерело «незаконного багатства режиму», чи Національний олімпійський комітет Білорусі, який у США звинувачують у сприянні відмиванню грошей, уникненню санкцій і візових обмежень, який до того ж Міжнародний олімпійський комітет засудив за нездатність захистити білоруських спортсменів від політичної дискримінації й репресій.

Міністерство фінансів США, яке на підставі указу Байдена запровадило нові санкції, повідомило інші деталі щодо запроваджених нових санкцій.

Вони, зокрема, стосуються, як мовиться в повідомленні Мінфіну США, «енергетичного гаманця» Лукашенка Миколи Вороб’я, «тютюнового гаманця» Олексія Алексіна, «будівельного гаманця» – громадянина Сербії й Кіпру Небойші Карича, – а також цілої низки пов’язаних із ними компаній; керівників кількох державних компаній, що потрапили під санкції США раніше; Слідчий комітет Білорусі разом із членами його керівництва; чотирьох керівників центру тримання затриманих на вулиці Окрестіна в Мінську, що названий у повідомленні «сумнозвісним».

Крім того, у зв’язку з примусовою посадкою в Мінську пасажирського літака 23 травня, внаслідок якої там схопили опозиціонера Романа Протасевича й його партнерку, яких утримують і далі, під санкції потрапили п’ять посадовців: міністр транспорту і зв’язку Олексій Авраменко, голова департаменту авіації цього міністерства Артем Сікорський, директор служби управління повітряним рухом Леонід Чуро, директор державного Мінського аеропорту В’ячеслав Хоронеко, а також Олег Гайдукевич – депутат парламенту, що виступав на захист примусової посадки літака.

Також під санкціями США опинилася низка інших білоруських посадовців і компаній.

Як наголошують у Вашингтоні, ці заходи скоординовані з аналогічними заходами Канади і Великої Британії, оголошеними раніше 9 серпня, а також санкціями Європейського союзу, запровадженими 24 червня.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, після яких було оголошено, нібито перемогу на них здобув на шостий термін поспіль тодішній президент Олександр Лукашенко. Цього оголошення широко не визнали на Заході, а також в Україні, де Лукашенкові відмовили в легітимності на новий президентський термін, їх також не визнає білоруська опозиція.

Натомість головну суперницю Лукашенка на тих виборах Світлану Тихановську, яка, за незалежними оцінками, якщо не перемогла в першому турі, то принаймні мала вийти з Лукашенком у другий і невдовзі була змушена до еміграції, нині приймають на Заході на найвищих рівнях як визнану лідерку білоруської опозиції.

Заява про нібито чергову перемогу Лукашенка викликала в Білорусі протести, наймасовіші в історії країни, які протривали до кінця року. Силові структури фактичної влади жорстоко придушували їх, через затримання, побиття й тортури пройшли десятки тисяч людей, сотні зазнали кримінальних переслідувань.

Провідні країни світу у зв’язку з цим раніше вже запроваджували проти режиму Білорусі кілька пакетів санкцій. Вони закликають провести в країні нові вибори з дотриманням демократичних стандартів.